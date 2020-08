Algérie: Covid-19 - Ouadjaout s'engage au respect du protocole sanitaire

Alger — Le ministre de l'Education nationale, Mohamed Ouadjaout, a réitéré, mardi à Alger, son engagement à garantir la sécurité des élèves et de l'ensemble des personnels de l'éducation, depuis le début des séances de révision aux déroulements des examens nationaux officiel, à travers le strict respect du protocole sanitaire mis en place par son département pour la prévention contre la propagation du nouveau coronavirus.

Le Gouvernement et toutes les autorités locales se sont attelés et s'attèlent encore à la réunion de tous les équipements nécessaires à la mise en œuvre du protocole sanitaire, et le secteur s'engage au respect "strict et rigoureux" de l'ensemble des gestes barrières, afin de garantir le bon déroulement des prochaines échéances, a assuré le ministre lors d'une visite à plusieurs établissements éducatifs à Alger, à l'occasion du début des cours de révision au profit des candidats aux examens du baccalauréat et de fin de cycle moyen.

Se félicitant du respect des mesures sanitaires et de la garantie de tous les équipements de prévention, notamment le port de masque, la distanciation physique et la prise de température à l'entrée de chaque établissement, outre l'organisation de la circulation au sein des établissements éducatifs, M. Oudjaout a salué "le haut degré de conscience et d'engagement" de la famille de l'Education pour le succès de cette étape, le première de la nouvelle année scolaire, a-t-il indiqué.

Le ministre avait instruit les directeurs de l'Education à travers les wilayas de finaliser, avant le 25 août en cours, les opérations d'aménagement, de nettoyage et de désinfection des établissements scolaires, en coordination avec les services compétents des collectivités locales et autres organismes, en vue de permettre leur ouverture pour la préparation psychologique et pédagogique des élèves.

Mettant en avant l'impératif de veiller au bon déroulement de cette opération pour une préparation adéquate des élèves, tant au plan pédagogique que psychologique, il a appelé au respect "strict et rigoureux" des mesures précisées dans l'ordonnance adressées dans ce sens et à la mise en œuvre du protocole sanitaire de prévention, en coordination avec les secteurs concernés, en vue de protéger la santé des élèves et des personnels du secteur.

A cet effet, le ministre a insisté sur l'impératif "d'organiser l'espace de l'établissement en mettant en place un plan de circulation pour les élèves et d'aménager des salles dédiées à la révision dans le respect du protocole sanitaire de prévention, notamment la distanciation physique d'au moins 1,5 m.

Pour rappel, les épreuves du BEM sont prévues le 7 septembre prochain et celles du baccalauréat le 13 septembre. La rentrée scolaire est fixée au 4 octobre prochain.