Algérie: Débit internet - Boumezar se réunit avec les opérateurs de téléphonie mobile

Alger — Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumezar a présidé, mardi, une rencontre avec les responsables des trois opérateurs de téléphonie mobile pour "unifier les efforts et œuvrer à améliorer les services et le débit internet au profit des citoyens, en application des instructions données par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors de la dernière réunion du Conseil des ministres", indique un communiqué du ministère.

Le ministre a annoncé, lors de cette rencontre, "la libération d'une bande du spectre de fréquences en coordination avec les différentes parties concernées, laquelle constitue une ressource rare et précieuse, en vue de la mettre à la disposition des opérateurs et leur permettre d'améliorer les prestations à travers une coordination étroite avec l'Autorité de régulation de la Poste et des Télécommunications".

Lors de ce débat "franc et fructueux", les opérateurs de téléphonie mobile ont fait part de leurs préoccupations en vue de les régler et assurer un haut et très haut débit, dans le respect du principe d'équité dans le traitement avec les différents opérateurs public et privés dans l'objectif d'améliorer la qualité des prestations et générer de l'emploi".