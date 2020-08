Algérie: Rézig - Vers un registre de commerce de troc

Illizi — Le ministre du Commerce, Kamel Rezzig, a fait état, mardi à Illizi, d'une action en cours pour la création du registre de commerce de troc et l'élargissement du champ de couverture du fonds de péréquation de transport de marchandises dans les wilayas du Sud.

S'exprimant lors d'une rencontre avec les opérateurs économiques locaux, le ministre a indiqué que le registre de commerce de troc permettra au commerçant d'exercer ce type d'activités commerciales, surtout pour ceux ne disposant pas d'un registre de commerce de gros, en raison du gel de ce document depuis quelques années.

M. Rezzig, qui est accompagné dans cette visite à Illizi du ministre délégué au Commerce extérieur, Aissa Bekkai, a expliqué que cette formule constituera une solution juridique au problème rencontré par ces commerçants, qui sont notamment des privés, dans l'exercice de l'activité de commerce de troc qui est conditionnée par la détention d'un statut de commerçant de gros.

Le ministre du Commerce a aussi annoncé l'élargissement du champ de couverture du fonds de péréquation du transport de marchandises dans le Sud, en élargissant la liste des produits éligibles au remboursement des frais de transport afin d'englober d'autres articles tels que les fruits et légumes, et ce dans le but de dynamiser l'activité commerciale dans les régions du Sud, maintenir les prix et préserver ainsi le pouvoir d'achat du citoyen.

De son côté, le ministre délégué au Commerce extérieur, Aissa Bekkai, a présenté un exposé sur l'activité de commerce de troc frontalier qui, a-t-il souligné, aura un impact positif sur l'encouragement et l'élargissement des perspectives d'investissement dans les relations économiques avec les pays du voisinage africain.

Auparavant, le ministre du Commerce a inauguré le siège de la direction de wilaya du secteur du Commerce, et a visité une laiterie privée d'une capacité de production de 48.000 litres/jours, ainsi que le point de vente ouvert par le groupe Agrodiv à Illizi et assurant la distribution de produits alimentaires, notamment la semoule et les pâtes.