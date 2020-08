Ile Maurice: Conférence de presse - Lesjongard, Hurreeram et Gobin parlent de Ramgoolam, Bérenger, du Covid-19, etc.

La presse était conviée à une conférence de presse au bureau du Premier ministre ce mardi 25 août. Sur place, Bobby Hurreeram, Maneesh Gobin et Joe Lesjongard ont, pendant un peu moins d'une heure, parlé de leurs rivaux politiques, de la marche citoyenne du 29 août, rassuré que la démocratie existe à Maurice et que le pays est «Covid-free».

Quel est l'agenda de Bruneau Laurette? Depuis quand il est devenu expert en bateau, en affaires maritimes et logements? Dans quel but est-ce qu'il organise cette marche, ont demandé d'une même voix Bobby Hurreeram et Joe Lesjongard. «Il dit qu'il est apolitique, mais a rencontré le leader de l'opposition et d'autres personnalités politiques» s'est lamenté Bobby Hurreeram. Dans la foulée, il a demandé à celui qui a entamé une private prosecution contre Suheer Mudhoo et Kavy Ramano de ne pas se laisser manipuler par les politiciens. «Dans le passé, il y a eu des manifestations pacifiques organisées par des citoyens. Pourquoi des politiciens veulent y participer maintenant ?» a-t-il rajouté.

Le ministre des Infrastructures nationales a aussi fustigé l'alliance des partis de l'opposition et a affirmé que «Paul Bérenger so leker fermal» lorsqu'il voit Steeven Obeegadoo occupant la position de Premier ministre adjoint. Par la suite, il a aussi fait ressortir que le Commissaire de police a donné son feu vert à cette marche, preuve que la démocratie fonctionne à Maurice. «Mais à qui profitera cette marche? Surtout pas aux citoyens et au monde des affaires, qui a repris du poil de la bête après la Covid-19».

Maneesh Gobin a, pour sa part, parlé des enquêtes policières en cours et demandé aux Mauriciens de ne pas se substituer au judiciaire.