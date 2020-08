Congo-Kinshasa: Nespresso a lancé "Kahawa ya Congo", premier café certifié biologique du pays

Nespresso va investir dans l'industrie du café en République démocratique du Congo (RDC) et s'engage à aider à fournir un accès à l'eau potable et aux soins de santé à plus de 80000 personnes dans l'est du Congo d'ici à 2024.

Le lancement de "Kahawa ya Congo" s'inscrit dans le cadre du programme « Reviving Origins » de Nespresso, établi pour avoir un impact significatif sur les communautés agricoles mondiales où la culture du café est menacée. Le Congo rejoint quatre autres régions Reviving Origins: Colombie, Puerto Rico, Ouganda, Zimbabwe. Avec l'aide de la communauté Nespresso, les agriculteurs surmontent les conflits, les catastrophes environnementales et les difficultés économiques et revitalisent leurs plantations de café pour les rendre plus durables tout en redonnant vie à certains des cafés les plus rares au monde.

"Kahawa ya Congo", fait-on savoir, est un café biologique rare certifié USDA doux avec des arômes de noisette et de céréales. Chaque tasse de café du Congo et de toutes les autres régions de Reviving Origins, explique-t-on, contribue à l'équipement, à la formation ou aux ressources dont les agriculteurs et leurs communautés ont besoin pour créer un avenir meilleur.

Disponible actuellement aux USA

Exclusivement disponible actuellement pour les consommateurs américains, "Kahawa ya Congo", provient de sols volcaniques riches en pluie le long des rives du lac Kivu. Cette région, explique-t-on, a le potentiel de faire partie des grandes régions caféières du monde, mais les familles d'agriculteurs de la région sont confrontées à des conditions extrêmement difficiles. En effet, indique-t-on, près de 95% des ménages de la région souffrent de privation financière en raison de problèmes de santé et 45% des ménages n'ont pas accès à l'eau potable.

Ainsi, en collaboration avec Eastern Congo Initiative (ECI), TechnoServe et Olam (avec Virunga Coffee Company), Nespresso va contribuer à améliorer l'accès à l'eau potable et aux services de santé, tout en aidant les agriculteurs à cultiver du café de manière durable pour les générations à venir.

Au Congo, indique-t-on, Nespresso fait partie d'un modèle de collaboration unique avec Asili, la plateforme de social business d'ECI, TechnoServe et Olam (avec Virunga Coffee Company). Ensemble, ils travaillent avec les agriculteurs pour fournir une expertise agricole de pointe, améliorer l'accès à l'eau potable et ouvrir de nouvelles cliniques pour fournir des services de santé à plus de 80000 personnes dans les communautés de caféiculteurs de l'est du Congo d'ici à 2024.

Valéry Namuto, directeur des opérations sur le terrain d'ECI, a déclaré :« Pendant des années de combats et d'insécurité, les familles congolaises ont continué à s'occuper de leurs champs de café, même après la disparition du marché. Ils ont continué à travailler parce qu'ils avaient l'espoir d'un avenir meilleur pour leurs familles. Ce nouveau partenariat avec Nespresso contribuera à garantir des moyens de subsistance significatifs pour les agriculteurs congolais qualifiés et offrira des services de base de classe mondiale comme l'eau potable et des soins de santé abordables à leurs communautés ».