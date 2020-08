Burkina Faso: Lutte contre le Covid-19 - La cooperation Allemande fait un don au Ministere en charge de l administration territoriale.

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus,la coopération Allemande a donné des équipements et matériels biomédicaux au Ministère de l'administration territoriale de la décentralisation et de la cohésion sociale. La cérémonie de remise s'est tenue le 25 Aout à Ouagadougou.

La coopération allemande à travers le Programme décentralisation et développement communal (PDDC) exécuté par la GIZ et la KFW a fait un don d'équipements et de matériaux biomédicaux d'une valeur de 445.590.400 FCFA au Ministère de l'administration territoriale de la décentralisation et de la cohésion sociale.

Cette donation est destinée aux communes des régions de l'Est, du Centre-Est, du Sud-Ouest et du Centre-Nord du Burkina Faso.

Le don est composé de masques de protection faciale FFP2, d'équipements médicaux, de thermomètres infrarouges, de dispositifs de lave mains, de gels hydroalcooliques, de gants, d'équipements de protection individuelle, de matelas médicaux, de banc.

« Il s'agit pour le GIZ et la KFW d'équiper 467 centres de santé médicaux, 11 dispensaires et 5 maternités de 84 communes des quatre régions » a déclaré le Chargé d'affaires de l'ambassade de la République Fédérale d'Allemagne, Nils Wortmann.

Il a par ailleurs ajouté que la formation d'environ 780 agents de santé et la sensibilisation des populations sur la covid-19 sont aussi prévues dans les semaines à venir au profit de ces quatre régions ainsi que la diffusion de presque 9.000 spots radiophoniques en 10 langues pour informer et sensibiliser la population sur la covid-19.

Quant au maire de Ouagadougou, Armand Béouindé, bénéficiaire du don, il a témoigné sa reconnaissance aux partenaires financiers qui accompagnent le Burkina faso depuis le début de la pandémie.

« C'est grâce à votre collaboration avec le Burkina Faso que nous avons pu riposter convenablement face à la pandémie du coronavirus » a-t-il reconnu

La représentante du ministre d'Etat, Madiara Sagnon, Ministre délégué auprès du Ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Cohésion sociale, chargé de la Décentralisation et de la Cohésion sociale, a pour sa part, remercié l'ensemble des partenaires financiers et techniques pour leur appui.

Elle a affirmé que le don de matériel médical et sanitaire de la coopération allemande à travers le PDDC est le deuxième du genre a l'espace de 3 trois mois .

Madiara Sagnon en a profité pour invité l'ensemble des collectivités territoriales du Burkina à maintenir haut le niveau de vigilance des populations vis-à-vis du coronavirus en veillant au respect des mesures barrières.