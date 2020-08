Congo-Kinshasa: Remise des matériels de prévention et de lutte contre la Covid-19 - La Fenaphaco et OSISA passent aux actes

La Fédération nationale des associations des personnes vivant avec handicap du Congo (Fenaphaco) a lancé officiellement ce mardi 25 août 2020, les activités de la campagne de prévention et de lutte contre le coronavirus en milieu des personnes vivant avec handicap.

C'est au centre des handicapés sinistrées de N'djili que Me Patrick Pindu, Coordonnateur national de la Fenaphaco, a procédé a la remise des matériels de prévention et lutte contre la Covid-19. C'était en présence du représentant-pays de l'ONG Sud-africaine OSISA et du bourgmestre de la commune de N'djili que ces personnes handicapées ont bénéficié des vivres et non-vivres.

«Il y a un mois et demi que nous avons lancé officiellement la campagne de prévention et de lutte contre la Covid-19 en milieu des personnes handicapées. Comme nous avons promis, la Fenaphaco avec l'appui de l'ONG Sud-africaine OSISA devait appuyer 28 centres d'hébergement des personnes handicapées de la ville de Kinshasa et 4 institutions d'enseignement professionnel des personnes vivant avec handicap en denrées alimentaires et équipements de protection pour lutter contre la propagation de Covid-19 en milieu des PVH», a précisé Patrick Pindu.

Dans sa gibecière, la Fenaphaco a remis des citernes de stockage d'eau, des lave-mains mécaniques fabriqués à l'INPP, des savons liquides, des solutions hydro-alcooliques, des papiers des toilettes, des thermo flashs. Au-delà des équipements de prévention et de lutte contre la Covid-19, la FENAPHACO a amené aussi, les denrées alimentaires composées notamment, de sacs des riz, semoule, sucre, sel, spaghetti, sardines, lait,...

Ceci s'explique par le fait que les personnes vivant avec handicap sont les plus touchées pendant cette période de la Covid-19. A cette occasion, une séance de sensibilisation sur le respect des gestes barrières a été organisée afin de lutter contre la propagation du coronavirus.

«Pendant cette période de la pandémie de la Covid-19 qui ravage la planète terre, la FENAPHACO ne croise pas les bras pour l'accompagnement de ses objectifs qui sont la promotion, la protection et la défense des droits des personnes handicapées dans notre pays», a souligné Me Pindu-di-Lusanga Patrick.

Appel au Gouvernement

Un appel pressant a été lancé au gouvernement de la République pour avoir un programme efficace pour prévenir le coronavirus en milieu des personnes vivant avec handicap. Pour Me Pindu, il est nécessaire d'avoir la présence d'une personne vivant avec handicap au comité national de Riposte contre le coronavirus et au Fonds national de solidarité contre le coronavirus. Cela, pour suivre de près le mécanisme de prévention de la Covid-19 en milieu des personnes handicapées et le fonds alloués.

Très reconnaissant, les bénéficiaires de ces dons ont vivement remercié Me Pindu Patrick pour ces actions combien salutaires en cette période de crise sanitaire.

«Nous demandons au bon Dieu de bénir davantage Me Pindu Patrick qui ne cesse de nous venir en aide chaque fois que nous sommes en détresse. Tous les efforts fournis pendant la Covid-19 nous marquent. Raison pour laquelle, nous demandons au Premier ministre de l'épauler, soit de l'accompagner dans tout ce qu'il fait en faveur des PVH», souligne M. Zéphyrin Moussa Zola, Coordonnateur communale de la Fenaphaco/Ndjili.

Il y a lieu de souligner qu'à cette occasion, les personnes vivant avec handicap ont lancé un appel aux partenaires techniques et financiers de la FENAPHACO de soutenir leurs différents talents afin de se prendre en charge. Parmi eux, il y a des cordonniers, des musiciens, des couturiers etc. Toujours prêts à défendre les droits de ses pairs, Me Pindu Patrick a pris bonne note de différentes soucis et a promis de conjuguer des efforts pour y répondre favorablement.