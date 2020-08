Congo-Kinshasa: Bientôt la 20ème édition du Festival national de Gungu

Le Coordonateur du Festival national de Gungu, Célestin Faso Mushigo, a annoncé ce mardi 25 août, la tenue de la 20ème édition du Festival National de Gungu (FESNAG) qui aura lieu du 24 au 28 septembre prochain, avec le thème «Lutte contre la pandémie de Covid-19 : sensibilisation et communication ; recherche des solutions innovantes». Ces festivités se tiendront au Musée National de la République Démocratique du Congo, et au Marché de la Liberté, dans la commune de Masina.

Cette table ronde culturelle est organisée non seulement dans le but de valoriser la culture et la tradition ancestrale, mais aussi d'impliquer la sensibilisation et la communication dans les solutions préconisées contre la pandémie à coronavirus.

En marge de cette activité, il est prévu une exposition des objets d'art et des produits de la pharmacopée naturelle et traditionnelle, le concert des groupes folkloriques et de chorégraphies traditionnelles. Aussi, la mise en place des équipes locales de lutte anti coronavirus et un carnaval.

Pour la petite histoire, le FESNAG a vu le jour depuis 1925 dans la province de Kwilu à Gungu, avec pour but de véhiculer l'art et la culture du Pays. Il est organisé de manière irrégulière tous les 2 ou 3 ans dans les différentes villes de la République Démocratique du Congo sur une demande de la base culturelle.