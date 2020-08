Gabon: Faure Essozimna Gnassingbé chez Ali Bongo Ondimba

Libreville, le 24 août2020-Le Président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, a reçu ce jourson homologue de la République Togolaise, Son Excellence Faure Essozimna Gnassingbé, à l'occasion d'une visite de Travail et d'Amitié.

Le renforcement de l'axe bilatéral entre le Gabon et le Togo, volonté commune d'Ali Bongo ONDIMBA et de son hôte, a été au centre des échanges entre les deux Chefs d'Etat, tout comme les grands sujets de l'heure sur la scène continentale et internationale.

Les deux Présidents se sont félicités de l'excellence des liens d'amitié et de fraternité qui unissent leurs deux pays d'une part, et de la collaboration entamée depuis 2011 pour une meilleure intégration de leurs Sous régions respectives.

Aussi, soucieux du développement de leurs zones communautaires, les deux Chefs d'Etat ont, entre autres sujets, abordé les questions de développement économique, de paix et de sécurité et celles liées à la crise sanitaire mondiale de la COVID-19. Le Président de la République a tenu à présenter à son Homologue togolais la stratégie de riposte mise en place par le Gabon et celle de la CEEAC dans le cadre de la lutte contrela propagation du Coronavirus.

Le Président de la République togolaise s'est réjoui de cette rencontre avec son Frère le Président Ali BONGO ONDIMBA, et a adressé ses remerciements au Chef de l'Etat pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé ainsi qu'à sa délégation en terre gabonaise.