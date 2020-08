Congo-Kinshasa: Conflits au Kasaï et Kasaï Central - Les parties prenantes en plein dialogue pour une paix durable

«Défis et opportunités pour la paix aux Kasaï et Kasaï-Central». C'est autour de cette thématique que les parties prenantes au Forum national sur la paix dans ces deux provinces ont démarré leurs échanges, ce mardi 25 août 2020, à Béatrice Hôtel. Sous les auspices de l'Interpeace et Cie, cette messe a consisté à réunir des mécanismes afin de lancer des dialogues dans ces deux zones à conflits en vue d'aboutir à une paix durable.

Gilbert Kankonde, le Vice-Premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières a, dans son mot d'ouverture, salué cette initiative visant à pacifier ce coin du pays. Il a rappelé l'intérêt que porte le Chef de l'Etat sur la pacification de toutes les zones victimes des conflits.

Le présent forum a connu la participation de plusieurs représentations notamment, celle de deux provinces concernées, de la société civile ainsi qu'une panoplie d'intervenants. Dans la foulée, M. Alain Decoux, Chargé d'aide et de coopération internationale de l'Union européenne. Ce dernier a encouragé la tenue de ces assises dont l'Union européenne a, il y a 18 mois, développé un programme de stabilité dans les Kasaï, a-t-il fait savoir.

"L'Union européenne a développé, il y a maintenant 18 mois, un programme visant la réconciliation et la stabilité dans le Kasaï et le Kasaï Central. Et, de récréer le lien et de la réconciliation intra-communautaire ; mais également, les autorités et les forces de sécurité", a signalé Alain Decoux.

Pour lui, c'est un processus participatif et évolutif. "On a commencé les réflexions avec Interpeace et ses partenaires au niveau local, ensuite on va développer au niveau provincial ; enfin au niveau national. L'idée est d'arriver à un consensus à tous les niveaux afin d'aider le Gouvernement avec des recommandations qui sortiront de ce forum à développer son propre programme de réconciliation et de négociation au niveau national et local". Rappelons que ce forum poursuit les objectifs spécifiques notamment, établir des conditions préalables de dialogue entre les acteurs en conflits, créer une collaboration durable entre les représentants étatiques et traditionnelles pour une gestion de conflits plus effective et cohésive, mais aussi renforcer des capacités des membres des communautés à se réconcilier en leur sein et avec les forces de sécurité, à prévenir et à gérer les conflits. Après des travaux repartis en commission, c'est ce mercredi 26 août, sauf changement de programme, que seront formulées des recommandations.