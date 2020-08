Soudan: Le département d'État américain publie une déclaration sur la réunion Hamdouk et Pompeo

Khartoum — Le département d'État américain a publié une déclaration sur la rencontre du Premier ministre du gouvernement de transition, M. Abdallah Hamdouk aec le secrétaire d'État américain Michael R. Pompeo, lors de sa visite au Soudan mardi.

Ci-dessous, SUNA publie la traduction du texte de la déclaration:

Le secrétaire d'État Michael R. Pompeo a rencontré le Premier ministre soudanais Abdalla Hamdok (mardi) à Khartoum. Le secrétaire Pompeo et le Premier ministre Hamdok ont discuté du soutien continu des États-Unis au gouvernement de transition dirigé par des civils et ont noté que l'annulation de la désignation de l'État soudanais de parrain du terrorisme reste une priorité bilatérale essentielle pour les deux pays.

Le Secrétaire et le Premier Ministre ont également discuté de l'évolution positive des relations entre le Soudan et Israël. Le Secrétaire a exhorté le Premier Ministre Hamdok à continuer de donner la priorité à la protection des civils du Darfour et d'autres groupes marginalisés et à tenir les responsables des violations des droits de l'homme responsables.

Le Secrétaire et le Premier ministre ont convenu que la conclusion d'un accord mutuellement avantageux entre le Soudan, l'Éthiopie et l'Égypte sur le remplissage et l'exploitation du Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GBRE) est cruciale pour la stabilité régionale.