Angola: Le BP du MPLA propose un renouvellement de 55% dans les organes collégiaux

Luanda — Le Bureau politique du MPLA a examiné mardi les documents recteurs pour la tenue de son VIII (huitième) congrès ordinaire, prévu en décembre 2021, qui, entre autres, devrait garantir le renouvellement de 55% de la composition des organes collégiaux intermédiaires et national.

Le communiqué de presse de cette IIIe (troisième) réunion ordinaire, dirigée par le président du parti, João Lourenço, indique que le Bureau politique a décidé d'établir un pourcentage de 50% de sexe féminin dans la composition des organes collégiaux intermédiaires et national du MPLA.

La note souligne également l'attribution d'un chiffre de 35% pour la représentation des jeunes, âgés de 18 à 35 ans.

Parmi les documents clés pour VIIIe congrès, les membres du Bureau politique ont également analysé les conditions techniques, logistiques et matérielles, en tenant compte des contraintes liées à la situation de calamité due à la pandémie du Covid-19. Réaffirmation du leadership de João Lourenço Le communiqué de presse souligne que le VIIIe congrès, le premier à caractère ordinaire dirigé par João Lourenço, devrait réaffirmer le leadership de son président et préparer le parti aux futurs défis politiques et électoraux. Il doit également assurer l'unité et la cohésion de l'organisation politique, fondée le 10 décembre 1956. Journaliste Joana Tomás candidate au SG de l'OMA

Le Bureau politique a approuvé la nomination de Joana Tomás comme candidate au poste de secrétaire générale de l'Organisation des femmes angolaises (OMA), qui sera élue lors du VIIe congrès ordinaire de l'organisation des femmes du MPLA, prévu en mars 2021. Le poste est occupé depuis 1999 par Luzia Inglês Van-dúnem, 72 ans. Secrétaires provinciaux La réunion a également approuvé les propositions de pourvoir les postes de seconds secrétaires des comités provinciaux du MPLA à Cuando Cubango, Cunene, Cuanza Sul, Huambo, Luanda et Uíge, respectivement, par Carla Maria Cativa, Gonçalves Namweya, Agostinho Domingos Cassessa, Augusto Chimuco Samucambo , Nelson Funete et Pedro Augusto Conga.

Le MPLA se démarque des affiches qui excluent José Eduardo dos Santos Le Bureau politique a condamné «avec véhémence» l'affichage d'affiches, dans le cadre des célébrations des 45 ans de l'indépendance nationale, contenant des photographies des Présidents de la République et omettant l'image de José Eduardo dos Santos. «Il se démarque de telles initiatives pour contredire les principes politiques et démocratiques en vigueur au MPLA», rappelant que José Eduardo dos Santos, président émérite du MPLA, «occupe une place privilégiée» dans l'histoire de l'Angola et de l'organisation partisane.

L'organe de direction du MPLA "condamne fermement toutes les initiatives qui tendent à diviser militants, partisans et amis du parti".

Le Bureau politique a également pris connaissance du mémorandum pour la tenue de la réunion extraordinaire du Comité provincial de la JMPLA de Cunene pour l'élection du nouveau premier secrétaire provincial de l'organisation juvénile, à laquelle participent Marcelino dos Santos Guilherme et Ireno Nauta Domingos Nambalo.

La IIIe réunion du Bureau politique s'est déroulée dans le respect des normes et règles déterminées par les autorités sanitaires dans la lutte contre la pandémie du Covid-19, avec des membres résidant en dehors de la capitale, Luanda, participant à une vidéoconférence.

Les statuts du MPLA disent que le Bureau politique est l'organe permanent de la direction du Parti qui délibère entre les réunions du Comité central et s'occupe des ajustements spécifiques des stratégies du Parti.