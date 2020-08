Sénégal: Les élus invités à préserver l'environnement et les ressources naturelles

Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des territoires a exhorté mardi à Dakar les élus territoriaux à poursuivre les actions de préservation de l'environnement et des ressources naturelles.

"J'exhorte l'ensemble des exécutifs territoriaux à poursuivre les actions de préservation de l'environnement et des ressources naturelles, conformément à leur compétence et de sensibiliser les communautés, pour un retour à la terre, gage d'une économie durable et résiliente", a notamment indiqué Oumar Guèye à l'ouverture de l'atelier de sensibilisation sur la gestion foncière et des ressources naturelles.

Dans son discours dont copie a été transmise à l'APS, le ministre a précisé que cette rencontre fait suite à l'appel lancé par le président de la République, le 10 octobre 2019, à l'occasion de sa rencontre avec les élus locaux, pour l'accompagnement des maires particulièrement dans la cadre de la gestion du foncier.

Il a rappelé que le foncier "constitue aujourd'hui une menace pour la stabilité du pays, comme le rappelle très souvent Macky Sall. Par conséquent, les maires doivent être à l'avant-garde de ce combat".

Dès lors, il est impératif de veiller davantage à la préservation des ressources foncières, leur accès équitable et leur valorisation, a soutenu Oumar Guèye, estimant que "les ressources foncières sont de nos jours incontournables pour le développement économique des territoires notamment, dans le contexte actuel de Covid-19 et de relance de l'économie nationale".

Le ministre a rappelé que le chef de l'Etat a invité les collectivités territoriales, lors des Conseils des ministres du 10 juin et du 12 août 2020, à "veiller respectivement au respect des règles de gestion foncière au plan national, à la préservation du patrimoine forestier, l'aménagement d'espaces verts dans toutes les communes et la plantation d'arbres le long des réseaux routiers et autoroutiers".

Le président de la République, a-t-il ajouté, avait aussi souligner "l'urgence" de développer l'initiative "PSE vert" pour la reforestation durable et inclusive du territoire national.