Sénégal: Keur-Babou - Des femmes sensibilisées sur l'utilité des consultations prénatales

Keur- Babou (Kaffrine) — Le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA) a organisé, mardi, un dialogue communautaire avec les femmes du village de Keur-Babou, dans le département de Kaffrine (centre), en vue de les sensibiliser sur l'importance et l'utilité de fréquenter les établissements de santé pour les consultations prénatales et pour les accouchements, a constaté l'APS.

"Cette activité vise à sensibiliser les femmes du village de Keur-Babou sur l'importance et l'utilité à fréquenter les établissements de santé pour les consultations prénatales et pour les accouchements afin de lutter et éradiquer la mortalité maternelle et infantile", a expliqué le secrétaire particulier du PUMA, Seydina Ndour.

La manifestation a été présidée par le sous-préfet de Katakel, Mamadou Hann, en présence de la coordonnatrice de la cellule genre au niveau du ministère du Développement communautaire, Maman Diallo.

Le chef de poste de Keur-Babou, Bassirou Wade, l'adjoint au maire de Médinatoul Salam, des notables du village et des femmes ont également pris part à l'activité.

M. Ndour a rappelé que "d'après une étude du PUMA effectuée à Keur-Babou, une majorité de ses femmes ne fréquentent pas les infrastructures de santé", en raison de facteurs sociaux, culturels et "des croyances et pratiques culturelles traditionnelles et l'enclavement de la zone".

'Le PUMA en collaboration avec la cellule genre du ministère du Développement communautaire a toujours organisé des activités qui impactent directement les femmes porteuses du développement économique et social au niveau de la base", a fait valoir Seydina Ndour.

Selon lui, "tous les investissements du PUMA prennent en compte la dimension genre qui est transversale".

"Le PUMA a construit et équiper plusieurs postes dans les dix régions du Sénégal. Et, à travers ces infrastructures sanitaires, il y a construit des maternités et des logements de sages-femmes et les a dotés d'ambulance", a-t-il encore fait savoir.

Le chef de poste de Keur-Babou, Bassirou Wade a indiqué que cette activité leur permettre d'améliorer la santé de la mère et de l'enfant dans notre zone.

Le village de Keur-Babou est situé à cinq kilomètres de la Gambie.

Son poste de santé qui polarise 11 village a été construit et équipé par le PUMA pour une valeur de 80 millions francs CFA. Il sera bientôt doté d'ambulance médicalisée, selon le secrétaire particulier du PUMA, Seydina Ndour.