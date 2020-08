Congo-Kinshasa: Les syndicats d'enseignants mettent en cause la gestion du Secope

Cela fait un an que le gouvernement de coalition a été désigné en République démocratique du Congo. Le 26 août 2019, une ordonnance présidentielle dévoilait les 65 noms des membres du premier gouvernement Tshisekedi mené par le Premier ministre Sylvestre Ilunga, issu de la coalition pro-Kabila.

Sa principale mission était de mettre en œuvre la gratuité de l'enseignement primaire. Un an plus tard, sur ordre du chef de l'État, l'Inspection générale des finances mène un audit au niveau du service de contrôle et de paie des enseignants, le Secope, suite aux plaintes de deux de leurs syndicats, le Syndicat des enseignants du Congo (SYECO) et le syndicat national des enseignants catholiques (SYNECAT).

Ils soupçonnent le Secope de malversations avec la création d'enseignants fictifs parmi ceux qui ne sont, à ce jour, ni immatriculés, ni payés.

Les deux syndicats réclament depuis six mois la liste établie par le Secope, en vain... Le 11 août, au cours d'une rencontre avec le président Tshisekedi, les deux syndicats plaignants se sont vus promettre de pouvoir évaluer cette liste avec le ministère, mais jusqu'ici toujours rien.

« Ils nous ont dit que 45 000 viennent des anciennes écoles et 9000 des nouvelles, nous explique Cécile Tshiyombo, secrétaire générale du Syeco.

Nous avons dit avant d'accepter : déposez-nous les fichiers et nous allons l'évaluer et vous devez nous déposer la cartographie de toutes ces nouvelles écoles. Voilà où le bât blesse, ça commence à faire des problèmes... »

Pour le vice-ministre de l'Enseignement primaire, ce travail a déjà été fait avec l'appui de la Banque mondiale, et l'implication de plusieurs ministères dont les Finances et le Budget.

A l'origine, il y avait une liste de plus de 400 000 enseignants dit « nouvelles unités » qui a été réduite à près de 145 000 après vérification.

Didier Budimbu se dit prêt à recommencer comme l'a instruit le chef de l'Etat, mais ça risque d'entraîner des retards dans la paie de ces enseignants.

« On peut aller au delà de quatre-cinq-six moi si on doit refaire l'identification. Mais il ne faudra pas que demain, on vienne dire que le ministre Budimbu ou un autre retardent l'identification des enseignants. Si réellement, le Secope a failli, on sera les premiers à le sanctionner. »

Pour les deux syndicats, cette vérification pourrait aller beaucoup plus vite avec de la bonne volonté, ils disent recevoir des rapports de province évoquant des enseignants et même des écoles fictives, avec entre autres le dédoublement d'écoles, le recrutement de partisans de partis politiques.

Un véritable complot contre la gratuité, affirment-ils, alors qu'ils attendent la prise en compte de certaines de leurs revendications sociales.

Selon le vice-ministre de l'Eenseignement primaire, l'autre conséquence, c'est que le paiement des enseignants dits « nouvelles unités » est un préalable à l'obtention des 800 millions de dollars promis par la Banque mondiale, versement qui, du coup, sera retardé.