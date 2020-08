Cote d'Ivoire: Appel aux meurtres - Le N23 félicite les autorités judiciaires pour avoir diligenté une enquête à l'encontre de Giles Tahiro alias Don Giovani

document

La période pré-électorale en Côte d'Ivoire est émaillée par des propos d'une violence inouïe, incitant quelques fois aux meurtres. C'est le cas d'un individu dénommé Giles Tahiro, plus connu sous le pseudonyme Don Giovani sur les réseaux qui appelle sur les réseaux sociaux aux meurtres des étrangers.

Le N23 suite à la plainte qu'il a initiée se réjouit de l'attitude des autorités judiciaires ivoiriennes. Tout en rendant un vibrant hommage au fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny pour avoir fait de pays une terre d'hospitalité et d'accueil, le mouvement du 23 novembre (N23) lance un appel à toutes les communautés étrangères à se « démarquer de toutes les activités politiques ivoiriennes pour lesquelles elles ne sont pas concernées. » Ci-dessous l'intégralité de la déclaration du N23.

Déclaration du mouvement burkinabè N23 de la société civile de défense des droits de l'homme et des peuples

DECLARATION

Le Mouvement N23, Mouvement de la société civile burkinabè de défense des droits de l'Hommes et des peuples en Côte d'Ivoire constate que depuis quelques semaines des violences verbales et physiques à caractère xénophobes et haineux se tiennent à l'endroit de certaines communautés étrangères vivant en Côte d'Ivoire.

En rappel l'effervescence suscité par la situation sociopolitique en côte d'ivoire a accru, depuis bientôt plusieurs semaines des appels à la haine, à la violence, aux meurtres contre les étrangers vivant en Côte d'ivoire, postés sur les réseaux sociaux.

En effet les mouvements suscités ça et la suite à la situation socio politique en Côte d'Ivoire ont entrainé la résurgence des attaques ciblées contre certains groupes de non ivoiriens vivant en Côte d'ivoire.

Ces attaques et appels à l'incitation à la violence physique, verbale et des biens contre les étrangers sont extrêmement graves et inquiétant.

Pour étayer nos propos nous présentons ces éléments de faits :

-Des vidéos en ligne de M. Gilles TAHIRO alias DON GIOVANNI appelant manifestement à la haine et à l'assassinat de groupe de personnes pour leur origine étrangère.

C'est le lieu de féliciter les autorités judiciaires ivoiriennes notamment le procureur de la république pour avoir entrepris de diligenter une enquête à l'encontre de M. GILES TAHIRO alias DON GIOVANI suite à la plainte que le mouvement N23 a initiée.

-A Daoukro, Bonoua, Sikensi et Divo pour ne citer que celles-là, les mouvements de marches ont conduit à des violences physiques, au saccage de commerces et autres entreprises appartenant à des ressortissants présumés étrangers.

Vu donc ces agissements contraires à la libre circulation et établissement des personnes et de biens dans l'espace CEDEAO,

Vu la nécessité de renforcer l'intégration sous régionale,

Vu la volonté de toutes les communautés voulant vivre en paix avec leurs frères ivoiriens

Vu le climat de sécurité fragile dans l'espace UEMOA et CEDEAO du au terrorisme,

Le mouvement N23 :

1-Appel à la cessation de tous ces appels à la haine, de violence, de manipulation envers les communautés étrangères.

2-Interpelle les plus hautes autorités ivoiriennes, la CEDEAO, l'UEMOA, l'ONU, les organismes des Droits de l'homme et toutes les chancelleries accréditées en Cote d'ivoire à prendre aux sérieux tous ces signaux annonciateurs de conflits communautaires provoqué et suscité par des ennemis de la paix et de stabilité en mettant tout en œuvre pour protéger les communautés étrangères qui vivent en Cote d'ivoire et qui n'aspirent qu'à vivre dans un pays de paix, de stabilité.

3-Demande aux autorités gouvernementales ivoiriennes de prendre les mesures sécuritaires appropriés en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes étrangères.

4-Lance un appel à toutes les communautés étrangères à se démarquer de toutes les activités politiques ivoiriennes pour lesquelles elles ne sont pas concernées. Il demande à ces communautés de s'abstenir de tout recours à la violence en représailles aux agressions dont elles pourraient faire l'objet en se référant aux autorités ivoiriennes, en qui nous faisons entièrement confiance.

5-Le Mouvement N 23 rend hommage au vaillant peuple ivoirien, épris de paix, d'hospitalité, qui sait mettre en œuvre les enseignements de Félix Houphouët BOIGNY, père de la Nation qui a toujours prôné le dialogue, l'amour, la concorde et le vivre ensemble.

Que Dieu bénisse nos frères et sœurs ivoiriens pour leur hospitalité légendaire et toutes les communautés étrangères vivant en Côte d'ivoire, notre chère patrie.

Fait à Abidjan le 25 Août 2020

Le Président

M. Moumouni POGRAWA