Afrique: « Africa Unite against Covid-19 » - La vente aux enchères reportée au 17 septembre 2020

Africa Unite!, la vente aux enchères initiée par la Fondation pour le Développement de la Culture Contemporaine Africaine et l'African Culture Fund au bénéfice des actions de soutien à l'art contemporain africain durant la pandémie du Covid19, a été reportée au 17 septembre 2020.

Cette initiative mobilise plus de trente artistes africains qui ont généreusement offert une soixantaine d'oeuvres. Soly Cissé, Joana Choumali, Mohamed El Baz, William Kentridge, Siriki Ky, Abdoulaye Konaté, Mohamed Melehi, Barthélémy Toguo ou encore Jems Koko Bi ont répondu présent pour participer à la vente.

La communauté artistique et les organisateurs de la vente leur en sont très reconnaissants.

Les maisons de vente Cornette de Saint Cyr et La Marocaine des Arts, qui organisent la vente à titre gracieux, ont conseillé à la Fondation pour le Développement de la Culture Contemporaine Africaine et à l'African Culture Fund la date du 17 septembre, plus propice à la réussite de cette vente aux enchères dédiée aux actions de soutien à l'art contemporain, principal objectif de cette action caritative.

La Fondation pour le Développement de la Culture Contemporaine Africaine et l'African Culture Fund continueront à œuvrer ensemble pour promouvoir la culture contemporaine africaine au travers de leurs actions continues et donnent rendez-vous à tous les amateurs et les passionnés d'art africain le 17 septembre prochain sur le site de Drouot Online à 19h (heure française).

ARTISTES DONATEURS

Cette vente aux enchères proposée par la Fondation pour le Développement de la Culture Contemporaine Africaine et l'African Culture Fund a créé un véritable élan de solidarité de la part des artistes africains, qui ont offert leurs œuvres pour permettre aux deux fondations de surmonter les difficultés dues à la pandémie du Covid19.

Ce sont plus de trente artistes africains contemporains renommés qui seront réunis lors de cette vente, dont certains artistes de l'exposition panafricaine itinérante « Prête-moi ton Rêve » qui inaugurait sa troisième étape au Musée Adama Toungara à Abidjan en mars 2020.

Parmi eux, Soly Cissé, Joana Choumali, Mohamed El Baz, William Kentridge, Siriki Ky, Abdoulaye Konaté, Mohamed Melehi, Barthélémy Toguo ou encore Ouattara Watts.

Les deux maisons de vente (Cornette de Saint Cyr et La Marocaine des Arts) font la vente de manière bénévole et ne toucheront pas de commissions sur les transactions. Le transport des oeuvres vendues sera à la charge de l'acheteur.

Source : Fondation pour le Développement de la Culture Contemporaine Africaine et l'African Culture Fund