Congo-Kinshasa: L'inspecteur général à la Santé décide le retrait de « Shikata » du marché congolais

Petite cigarette de marque indienne produite à base d'opiacées, «Shikata» à laquelle on attribue faussement des vertus thérapeutiques et stimulants, ne sera plus vendue sur tout le territoire congolais.

Ainsi en a décidé depuis le lundi 24 août dernier, l'Inspecteur général à la Santé, Louis André Komba Djeko. Il l'a fait savoir aux responsables de son ministère, en invitant tous les inspecteurs provinciaux de procéder à la saisie et au retrait du marché congolais, de tous les stocks de ce produit, afin de préserver notre population de ses méfaits.

A la base de cette mesure, il y a eu l'alerte lancée récemment par le Programme national de lutte contre la toxicomanie et les substances toxiques. Service qui n'a cessé de dénoncer la consommation abusive et excessive de ce tabac, surtout par les jeunes. Pire, entré dans nos frontières, par voie de fraude, ce produit n'a pas obtenu le bulletin d'analyse, ni l'autorisation de mise sur le marché congolais de l'Office congolais de contrôle. L'on comprend dès lors pourquoi la Ligue congolaise anti-tabac a emboité le pas au service du Programme national de lutte contre la toxicomanie et les substances toxiques. Le «Shikata» ne répond pas aux exigences des autorités sanitaires du monde qui ont imposé que sur chaque paquet, il soit stipulé visiblement et en gros caractères que la cigarette est nuisible à la santé.

Avec l'engouement des jeunes pour les drogues fortes, il était temps que le ministère de la Santé puisse se ressaisir pour interdire la consommation des drogues douces ou fortes dont les conséquences néfastes sur la santé ne font plus l'ombre d'aucun doute.

Par la note de service de l'inspecteur général à la Santé, on espère que ses collaborateurs en provinces s'entoureront de l'appui des services de la police pour saisir et retirer du marché, le fameux «Shikata».

J.R.T.

Transmis copie pour infirmation à

- Son Excellence Monsieur le Ministre de la Santé

- Son Excellence Monsieur le Vice-Ministre de la Santé

- Monsieur le Secrétaire Général à la Santé

- Monsieur le Directeur du PNLCT

(Tous) à Kinshasa)

A Mesdames et Messieurs les

Inspecteurs Provinciaux de la santé

(Tous) dans leurs provinces respectives

NOTE DE SERVICE

Concerne Retrait du marché du tabac SHIKATA

Par sa lettre N°Réf : FNLCT/DN/CB.ETP/P/057/2020 du 26 juin 2020, le Programme National de Lutte contre les toxicomanies et les substances toxiques dénonce la consommation excessive et abusive de ce tabac par la population à des proportions inquiétantes et nuisibles pour la santé.

Ce produit d'origine indienne entre frauduleusement sur le territoire national sans bulletin d'analyse ni autorisation de mise sur le marché.

En vue de prévenir la santé et le bien-être de nos compatriotes, surtout les jeunes, vous êtes chargé de saisir et retirer tous les stocks de ce produit à base d'opiacées afin de préserver notre population de ses méfaits.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs les Inspecteurs, l'expression de mes sentiments patriotiques.KOMBA DJEKO Louis André