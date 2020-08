Madagascar: CRCO Boeny / Mesures sanitaires - Préparation au retour a la vie normale

La région Boeny se prépare au déconfinement. De nouvelles mesures sanitaires ont été établies.

Les nouvelles restrictions en vigueur dans la région Boeny depuis le 22 août et jusqu'au 5 septembre prochain seront une façon de se préparer au déconfinement et au retour à la vie normale. Hier, le préfet de Mahajanga, Lahanaina Fitiavana Ravelomahay, a maintenu l'application du couvre-feu de 22h à 4h du matin dans toute la région. Ainsi, les bars, les salles de karaoké et cabarets ainsi que les boîtes de nuit restent encore fermés.

Toutefois, les ventes à emporter sont autorisées pour les bars. Tandis que les restaurants sont ouverts jusqu'à 20h.

Les activités s'arrêtent à 18h pour tous les secteurs. Au-delà de 18 heures, la circulation et les déplacements seront réglementés. Les transports publics à savoir les tricycles et les bus, quant à eux, cessent leur travail à 20h, mais les gestes barrières et les mesures sanitaires dont le nombre des passagers, sont maintenus à celles de la dernière recommandation.

Les plages et baignades ainsi que toutes les activités relatives aux plages sont encore interdites, en revanche, les promenades y sont permises jusqu'à 18h. Une autorisation est réclamée pour toute sortie et circulation après 20h.

« L'objectif en général est d'inciter la population à respecter les gestes barrières, la distanciation physique et sociale ainsi que le port de masque, afin que l'on puisse gérer la propagation de la covid 19. Et surtout responsabiliser tout le monde dans la lutte contre la pandémie car désormais on va vivre avec », a expliqué le Président du CRCO Boeny.

Responsabilité

Les églises et les mosquées peuvent reprendre leurs activités mais une demande d'autorisation du CRCO sera exigée afin de vérifier si le nombre des fidèles respecte le protocole de sécurité sanitaire imposé.

Les marchés inter-districts et marchés de bœufs peuvent également rouvrir avec une désinfection obligatoire à chaque rassemblement. Les grandes surfaces sont ouvertes jusqu'à18h.

Côté enseignement, les élèves de la classe d'examen reprennent leur cours en attendant les dates de leur examen, les épreuves d'EPS pour l'examen BECP et bac commenceront bientôt à Mahajanga.