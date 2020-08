Madagascar: Rallye Motul FMMSAM - Rendez-vous en septembre

Confinement oblige, le club FMMSAM a choisi le rallye virtuel pour son traditionnel Rallye Motul.

Le rendez-vous est alors pris pour les 3, 4 et 5 septembre pour un Richard Burns Rally dans lequel les Malgaches excellent. Sur ce point en effet, et comme l'épreuve a une dimension planétaire, plusieurs joueurs malgaches ont déjà été champions du monde. Citons, au risque de faire des jaloux, Fafacop, Dazaina, Échelon, Baloussy, Riry et Kenworth. À noter que les Malgaches s'inscrivent en masse à chaque rendez-vous et que plusieurs clubs sont concernés.

Mais le virus est aussi transmis à des pilotes, des vrais, car en dehors du fait qu'il s'agisse d'une compétition en ligne, elle apporte une certaine expérience en passant du virtuel aux réalités du terrain. Dans cette dernière catégorie, on notera la présence du patron de ce genre de compétition, Herman Ratsimbarisoa et son ami Teddy Rahamefy, ainsi que le jeune Guillaume Andrianjafy, Hondabe, Jordan et Pat Black.