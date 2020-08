Madagascar: Revue MCI - Un tour d'horizon juridico-économique sur la crise sanitaire

Une Revue pour tout savoir sur l'aspect juridico-économique de la crise sanitaire.

Bon an, mal an, la Revue MCI se veut fidèle à son rôle d'analyste. Aussi, a-t-elle consacré un dossier spécial sur le « Covid-19 et le droit » dans le cadre d'un double numéro 89-90, la Revue n° 89 n'ayant pu paraître en mars pour cause de confinement.

Les auteurs passent ainsi au crible les impacts de cette crise sur l'environnement juridique, économique et politique du pays. Un véritable tour d'horizon juridico-économique sur la crise sanitaire, en somme.

Force majeure. En introduction, Raphaël Jakoba, Manager de MCI, étudie dans son article sur « Le Covid- 19 et le Droit », les domaines touchés, tels les libertés publiques, le droit du travail, le droit contractuel, etc. en posant notamment la question de savoir si cette pandémie peut être qualifiée de « force majeure », entendue au sens de l'article 178 de la LTGO. Nomenirina Razaranaina, maître de conférences, et Désiré Rakotoniaina , docteur en droit public et sciences politiques, enchainent avec « l'État d'urgence et libertés publiques », en analysant les fondements de l'État d'urgence, ses effets, ses inconvénients et ses avantages. Giovanni Totozafy, magistrat judiciaire, consacre son article sur « Le droit au respect de la vie privée dans un contexte d'urgence de santé publique de portée internationale », en observant la quintessence et l'importance du droit au respect de la vie privée, notamment en situation d'exception.

Droit de la santé. Par ailleurs, la Revue traite le droit de la santé, à travers un article coécrit par deux médecins en ligne de front par rapport à cette pandémie - Andry A. Randrianarisoa et Zina A. Randriananahirana, intitulé : « Le droit international de la santé : un état des lieux ». Le volet international est aussi abordé dans l'article de Ranty Ambinintsoa, Conseiller juridique MCI, notamment du regard sur les« Relations entre l'OMS et Madagascar », en mettant en exergue les aspects soft Law des règles de l'OMS. Et qui dit santé dit médicament. Noro Rafenomanjato, directeur du département « Propriété intellectuelle » MCI, Master of laws de Syracuse university college of law (USA), pose ainsi à juste titre la question de savoir « quelles protections pour les médicaments à base de plantes au regard du Droit de la Propriété intellectuelle ? », se plongeant ainsi dans le monde des brevets et des marques, et de leurs critères d'enregistrement, etc.

Droit du travail et crise sanitaire. Nirina Andrianarimanana, Conseiller juridique MCI, n'a pas quant à lui manqué d'analyser « Le Droit du travail malagasy face à la crise sanitaire », compte tenu des recours au chômage technique, aux licenciements et autres par une entreprise. Son article fait notamment ressortir les failles du droit du travail malagasy par rapport à cette crise. L'économiste Rado Ratobisaona Andriamahefahenintsoa, à travers son article sur la « Stratégie de relance économique 2020 », propose les principaux axes stratégiques pour relancer les secteurs réel et monétaire. Enfin, le lecteur découvrira l'article de Toavina Ralambomahay, conseiller municipal, sur la « Participation des mairies à la relance des entreprises privées après le Covid-19 ». En somme, ce numéro spécial Covid-19 de la Revue MCI constitue un véritable tour d'horizon juridico-économique sur la crise sanitaire. Utile aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers.