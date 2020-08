Madagascar: Société civile - Massacre disproportionné des évadés à Farafangana

La mutinerie à la prison de Farafangana du 23 août dernier fait toujours parler d'elle. D'après la Plateforme Nationale des Organisations de la Société Civile de Madagascar (PFNOSCM/Voifiraisana) et le bureau régional de la PFROSC d'Atsimo-Atsinanana, des jets de pierre et des coups de fusils ont été échangés entre les mutins et les agents de l'administration pénitentiaire et aussi les forces de sécurité venues à la rescousse.

Le bilan en est de 22 morts, une quarantaine d'arrêtés et 8 gravement blessés sur les 88 évadés dont le reste s'est évaporé dans la nature, exposant la population locale au danger d'insécurité.

Conditions inhumaines. Cette plateforme estime cependant que « ce qui se passe dans la prison de Farafangana et dans la majorité des maisons de détention à Madagascar, où corruption et conditions inhumaines et dégradations font loi, est révélateur du pourrissement du système carcéral et judiciaire... Cette carence grave démontre la faiblesse de l'Etat pour veiller au bon fonctionnement et contrôle des services publics et des agents investis des responsabilités publiques à tous les niveaux qui abusent de leur pouvoir discrétionnaire. Un tel système de distribution arbitraire des pouvoirs ne peut que classer la majorité de la population au rang des opprimés qui constituent de facto un terreau de révoltés, de délinquants et de criminels ».

Exécutions sommaires. Cette plateforme blâme ainsi « le massacre disproportionné infligé à des évadés dont certains se sont rendus, réclame la justice à tous les crimes commis et qui restent impunis jusqu'ici, les affaires d'Antsakabary à Befandriana Nord et de Berary à Ambovombe-Androy, les récentes allégations d'exécutions sommaires par les forces de sécurité dans les districts d'Ampanihy, de Mampikony, de Betroka... ». De ce fait, elle appelle urgemment à la guérison du pays par la refondation de la République mobilisant toutes les forces vives de la nation conscientes du danger grave qui menace le devenir de Madagascar et de sa population.