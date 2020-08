Ile Maurice: Affiche haineuse sur la marche du 29 août - Percy Yip Tong alerte la police

Il a porté plainte contre X en déposant une «precautionnary measure» à la police. Le directeur artistique Percy Yip Tong s'alarme d'une affiche haineuse qui circule sur les réseaux sociaux et qu'il a reçue lundi 24 août. Celle-ci a trait à la marche pacifique du 29 août, et vise à monter les communautés entre elles.

«Suite à cette photo circulant sur les réseaux sociaux et remise à la police de Rivière-Noire, je porte plainte contre X pour incitation à la haine raciale. Cette photo sur fond orange présente des photos, symboles et des textes en hindi et créole», confirme Percy Yip Tong.

Le texte du poster se termine par «ki to pou fer samedi 29 août ?»

Ce texte a trois objectifs, analyse-t-il :

Inciter une haine raciale (... ).

Inciter des Mauriciens (... ) à ne pas participer à la marche du 29 août.

Décourager les Mauriciens à se rendre à cette marche de peur que cela dégénère en confrontations violentes entre différentes communautés.»

Il précise qu'il ne connait pas Bruneau Laurette, l'organisateur de cette marche. «Je ne l'ai jamais rencontré, ni lui ai parlé. A aucun moment, ses appels vus dans les médias et les réseaux sociaux pour venir participer à la marche ne contenaient des propos racistes. Il s'adresse toujours aux Mauriciens et insiste sur le côté pacifique de la marche. Cette marche ne vise aucune communauté et concerne tous les Mauriciens.»

Pour lui, le message de ce poster est une menace à la paix sociale. «Elle a aussi pour but d'intimider et de faire peur» et incite à la révolte. «Ce message haineux et mensonger devrait être interdit et retiré des messageries et réseaux sociaux. Le concepteur doit être recherché et poursuivi pour incitation à la haine raciale. La police et les autorités concernées ont le devoir d'interdire toute publication de ce genre et d'arrêter ses instigateurs...»