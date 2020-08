Egypte: Le gouvernement s'emploie à terminer le revêtement des canaux

Le premier ministre, Moustafa Madbouly, a souligné le vif intérêt que l'État accorde actuellement au projet de revêtement des canaux et d'augmentation de leur efficacité, qui vise à préserver l'eau, indiquant que le président Abdel Fattah Al-Sissi suit l'evolution de ce projet, et que le gouvernement s'emploie à le mener à bien le plus rapidement possible.

Le chef du gouvernement a tenu ces propos lors de sa réunion mardi avec le ministre de l'Eau et de l'Irrigation, Mohamed Abdel-Aty, pour suivre la position exécutive des travaux de protection contre les inondations dans les gouvernorats de la République.

L'État met actuellement en œuvre de nombreux projets marins pour protéger les côtes de la Méditerranée de la menace du changement climatique et de ses impacts négatifs, a expliqué M. Madbouly, ajoutant que cette réunion a pour objectif de suivre tous les projets menés par le ministère de l'Irrigation, qui visent à une utilisation optimale de l'eau et à rationaliser sa consommation.

Au cours de la réunion, le ministre de l'Eau et de l'Irrigation a passé en revue un certain nombre de projets en cours de mise en œuvre, et il a commencé par un projet de réhabilitation et d'amélioration de l'efficacité des canaux à l'échelle nationale, expliquant que le projet vise à augmenter l'efficacité de canaux d'une longueur totale de 7000 km au niveau des gouvernorats.