Egypte: Le Président Al-Sissi se réunit avec le Roi de la Jordanie

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi s'est entretenu ce matin avec Sa Majesté le roi Abdullah II Bin Al-Hussein, à la capitale jordanienne Amman.

Le porte-parole de la Présidence de la République a déclaré que le Président a remercié son frère le Roi de Jordanie pour l'accueil chaleureux et la généreuse hospitalité, louant les solides liens historiques et les relations fraternelles entretenues par les deux pays aux niveaux officiel et populaire, soulignant le souci de poursuivre les consultations entre les deux parties, ainsi que renforcer les relations bilatérales dans les divers domaines.

M. le Président a également apprécié le niveau de coordination entre les deux pays sur des questions d'intérêt commun, que ce soit au niveau bilatéral ou d'après le mécanisme de coopération tripartite avec l'Iraq, et leur volonté de promouvoir une action arabe conjointe d'une manière qui contribuerait à faire face aux défis affrontés par la nation arabe.

De sa part, le Roi de la Jordanie a souhaité la bienvenue au Président Al-Sissi à Amman, exprimant la gratitude de la direction et du peuple jordaniens pour ses relations historiques remarquables avec l'Égypte, souhaitant d'améliorer les cadres de coopération entre les deux pays dans les divers domaines, à la lumière du rôle central de l'Égypte dans la région et de ses efforts consolidant la stabilité et luttant contre le terrorisme. D'une manière qui sert les intérêts des peuples arabes à un moment où la région est confrontée à des défis sans précédent.

Le porte-parole a ajouté qu'au cours de la réunion, on a discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales à différents niveaux. Comme il a été convenu de promouvoir les relations économiques et d'accroître les échanges commerciaux afin de consolider les relations politiques et les liens historiques entre les deux peuples.

Les deux dirigeants ont également passé en revue les efforts en cours pour régler les crises existantes dans un certain nombre de pays de la région, ils ont mis l'accent sur le soutien des institutions nationales de ces pays, ce qui contribue à parvenir à un règlement politique et à restaurer la sécurité et la stabilité des peuples de la région, ainsi qu'à préserver leur intégrité territoriale .

La réunion a porté sur l'examen du processus de paix au Moyen-Orient, ainsi que les efforts conjoints de lutter contre le terrorisme pour éliminer ce phénomène qui menace la région et l'ensemble de la communauté internationale.

Source : presidency.eg