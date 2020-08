Egypte: Al-Sissi - L'Egypte prête à mettre ses expériences à la disposition de la Jordanie et de l'Irak

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a affirmé que l'Egypte était prête à mettre ses expériences dans tous les domaines à la disposition de la Jordanie et de l'Irak, établir des projets de développement communs qui seront exécutés conformément à un calendrier précis ayant un effet rapide et direct sur le processus de développement et la vie des citoyens en plus de renforcer la coopération politique et sécuritaire.

Le président Al-Sissi a tenu ces propos lors du sommet tripartite ayant eu lieu dans la capitale jordanienne Amman avec le roi Abdallah II de Jordanie et le premier ministre irakien, Mustafa Al-Kadhimi.

Le sommet a porté sur les moyens de renforcer la coopération tripartite dans les différents domaines, en particulier en matière d'énergie, d'interconnexion électrique, d'infrastructure et de nourriture, outre la coordination et la consultation sur les derniers développements politiques et sécuritaires dans la région et les efforts de lutte contre le terrorisme, a déclaré le porte-parole de la présidence de la République, l'ambassadeur Bassam Radi.

Les trois dirigeants ont également discuté des moyens de consolider la coopération économique, commerciale et d'investissement, dans le but d'établir une prochaine phase d'intégration stratégique entre les trois pays, basée sur des objectifs de développement communs.

Le sommet s'est aussi focalisé sur les dossiers d'intérêt commun, a dit le porte-parole. Le président Al-Sissi a jugé importante la conjugaison des efforts pour faire face aux défis menaçant la stabilité et la sécurité dans la région.

Concernant la cause palestinienne, les trois leaders ont affirmé leur soutien au peuple palestinien pour obtenir tous ses droits légitimes conformément aux résolutions de la légitimité internationale pertinentes.

Quant aux derniers développements en Syrie, en Libye et au Yémen, les trois dirigeants ont jugé nécessaire d'intensifier la coordination commune dans la période à venir, afin d'aboutir à un règlement politique global garantissant l'unité et l'indépendance des pays arabes et leur intégrité territoriale, d'une manière qui contribuerait à mettre fin aux énormes souffrances humaines que ces peuples ont endurées au cours des dernières années.