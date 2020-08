Afrique: Réouverture des classes - Les gouvernements africains invités à s'inspirer des échecs de certains pays

Dakar — La Fondation Insights for Education appelle les gouvernements africains a tirer les leçons des difficultés enregistrées par certains pays sur le continent, pour concevoir et mettre en œuvre leurs politiques de réouverture des classes, face à la prégnance de la pandémie de la COVID-19.

"Alors que l'Organisation mondiale de la santé exhorte les gouvernements africains à rouvrir les écoles, apprendre ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné devient encore plus crucial", déclare dans un communiqué, cette fondation spécialisée dans l'analyse des données sur l'éducation.

L'expérience de l'Afrique du Sud, qui a fermé et rouvert ses écoles face à la pandémie, "est riche d'enseignements pour les gouvernements de tout le continent", indique Insights for Education.

Elle rappelle que l'Afrique du Sud a fermé ses écoles en mars, comme la plupart des pays du monde, mais a commencé à les rouvrir début juin, alors que le nombre de cas de COVID-19 augmentait rapidement.

"À ce moment-là, précise la Fondation, on comptait 37,58 cas par million d'habitants, soit près de quatre fois plus que dans tout autre pays qui rouvrait ses écoles, au moment où la tendance était à la hausse et où les infections atteignaient un pic".

"Plusieurs autres classes sont retournées à l'école début juillet, avant que l'Afrique du Sud ne connaisse son pic d'infection le 20 juillet. Le 23 juillet, le gouvernement a décidé de fermer les écoles pour la plupart des classes, alors que le pays était aux prises avec les effets du virus", note Insights for Education, avant d'ajouter : "Elles rouvrent à présent, cette fois plus lentement tout au long de ce mois, en introduisant progressivement différentes classes et en prolongeant l'année scolaire 2020 jusqu'en 2021."

"Alors que l'opinion mondiale reste divisée sur la question de savoir le moment sûr pour rouvrir les écoles, il est essentiel que les gouvernements étudient les données disponibles et s'inspirent des nouvelles connaissances pour concevoir et mettre en œuvre leurs politiques de réouverture", déclare la fondatrice et directrice générale d'Insights for Education, Randa Grob-Zakhary, citée dans ce communiqué.

Insights for Education dit avoir produit un Suivi de la reprise des classes, qui analyse quotidiennement les expériences de 191 pays dans le monde, dans le but de soutenir les gouvernements.

Elle relève que face aux tendances à la hausse des cas de COVID-19 dans toute l'Afrique subsaharienne, "les classes d'examen restent la priorité, poussant à une réouverture limitée. Dix-neuf pays (63 % de ceux qui rouvrent leurs écoles) le font principalement pour accueillir des élèves qui préparent et passent des examens, notamment la Sierra Leone, le Sénégal, le Nigeria et le Mozambique", signale Insights for Education.

Selon des données complémentaires communiquées par la Fondation sur les trajectoires de réouverture des écoles africaines, sept pays africains, dont le Niger et le Burkina Faso, ont rouvert les écoles après une tendance à la baisse soutenue dans certains cas.

Parmi ceux-ci, cinq (Nigeria, République centrafricaine, Niger, Sierra Leone et Comores) restent sur une tendance à la baisse depuis la réouverture.

Un groupe plus important de 17 pays ont rouvert leurs écoles malgré l'augmentation du nombre de cas au moment de la réouverture - dont la Côte d'Ivoire, Madagascar, le Ghana et l'Afrique du Sud.

Parmi ces pays, cinq ont maintenant une diminution des infections, dont le Cameroun, le Nigeria et la Sierra Leone, selon Insights for Education.

Lorsque l'Afrique du Sud a rouvert les écoles en juin, elle comptait près de quatre fois plus de cas de COVID-19 que les autres pays (Albanie, Côte d'Ivoire, Pologne) qui avaient rouvert leurs écoles dans le contexte d'une tendance à la hausse avant d'atteindre leur pic d'infection, signale Insights for Education.