Sénégal: Football et éthique

Décidément, le football n'est pas un sport comme les autres. Dimanche, après la victoire de mon club de toujours, le Bayern Munich, en finale de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain, je me suis surpris à revivre mes émotions de gamin.

Encore que, je reste jeune comparé à certaines personnes plus âgées et qui ont plus de responsabilité, dont je m'étonne des commentaires enflammés sur les réseaux sociaux. On dit qu'avec l'âge, les passions s'estompent.

Ce n'est pas forcément vrai pour le football. Au-delà des enjeux sportifs, financiers ou diplomatiques, le foot, qui peut être cruel ou ironique, charrie beaucoup de passions. C'est plus qu'un jeu, pour paraphraser Pape Diouf.

Et c'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec ceux qui banalisent certains actes sur le terrain comme la triche ou le manque de respect à l'adversaire.

Je n'étais pas encore né lors de la fameuse « main de Dieu » de Maradona contre l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde 1986, mais je me souviens parfaitement, avec un énorme sentiment d'injustice, de la main de Thierry Henri, le soir du 18 novembre 2009, qui priva à de braves Irlandais une qualification en phase finale du Mondial 2010. A l'époque le (ou la) Var n'existait pas encore.

Je me demande encore pourquoi Henry, excellent footballeur du reste, n'avait tout simplement pas signalé à l'arbitre qu'il avait touché le ballon de la main afin de lui permettre de rectifier l'injustice. Elles sont très rares, mais il y a des situations où quelques footballeurs ont réellement fait preuve d'éthique du comportement.

Comme lors de ce match de Bundesliga (malheureusement, je ne me souviens pas du nom du joueur) qui, après un penalty imaginaire sur lui, était allé voir l'arbitre pour lui dire qu'il n'y avait pas faute.

Evidemment, certains supporters me rétorqueront que seule la victoire compte. Eh bien non ! La manière aussi compte. Gagner en trichant n'inspire aucun respect, en plus d'être une trahison aux valeurs du sport.

Même si on fait abstraction de l'éthique, les enjeux sont tout simplement trop importants pour qu'on laisse une erreur (évitable) décider du sort d'un match.