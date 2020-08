Cote d'Ivoire: Programme d'Appui à la Productivité - Des TPE ivoiriennes formées sur la stratégie gagnante pour faire face à la concurrence

« Savoir faire face à la concurrence ». Tel était la thématique du webinaire animé par Mohamed Sylla, Manager Market Intelligence à MTN Côte d'Ivoire à l'intention des 75 entreprises du Programme d'Appui à la Productivité (PAP TPME 2019-2021).

Selon l'intervenant, l'analyse de l'environnement permet de bâtir une stratégie basée sur 3 objectifs clés à savoir :

Donner une direction claire et différenciée ;

Rendre l'entreprise rentable ;

Assurer la survie à long terme de l'activité.

En économie, a défini le formateur, la concurrence désigne la rivalité entre plusieurs agents pour un même marché.

Ainsi, les entreprises exerçant la même activité et offrant des produits ou services plus ou moins similaires sont des entreprises concurrentes.

La concurrence directe est ainsi constituée de l'ensemble des entreprises proposant un produit ou un service similaire à celui de l'entreprise prise en considération.

Un concurrent indirect est par contre une entreprise proposant un produit ou un service différent mais répondant au même besoin que celui à laquelle l'entreprise cherche à répondre par son offre commerciale.

Dans le monde entrepreneurial, l'information joue un rôle capital pour la formulation d'une stratégie adaptée.

Ainsi, l'analyse concurrentielle a poursuivi le formateur constitue un des volets essentiels de l'analyse stratégique et est centrée sur les rapports entre l'entreprise et ses marchés, ses concurrents et ses clients. Elle est fondée sur un grand nombre d'informations qu'il faut collecter, traiter et analyser de manière proactive.

En outre, selon M. Sylla, la veille concurrentielle qu'il a fortement recommandée aux PME est un dispositif de surveillance continue des actions et produits des concurrents actuels ou potentiels.

C'est un processus essentiel permettant à la PME de se positionner par rapport à ses concurrents et de s'adapter aux exigences réglementaires et aux différentes évolutions (modes de consommation, technologiques...).

À l'issue de cette formation qui s'est déroulée le 22 juillet dernier, M. Mohamed Sylla a exhorté les PME à surveiller les éléments clés suivants :

L'actualité des produits des concurrents (innovations, lancements, prix) ;

Les actions marketing et publicitaires des concurrents (prospectus, newsletter, campagnes publicitaires) ;

Leurs pratiques commerciales ;

Les événements de la concurrence ;

Les données publiques relatives aux performances économiques et commerciales des concurrents.

Cette formation délivrée par MTN Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre du partenariat entre l'Agence CI PME et MTN visant l'accompagnement numérique et le développement inclusif de l'écosystème entrepreneurial et des PME ivoiriennes.

Pour rappel, le Programme d'Appui à la Productivité des TPE/PME est un projet de l'Agence CI PME initié en collaboration avec la GIZ qui a pour but de contribuer à la création de valeur, d'emplois décents et de croissance en Côte d'Ivoire.

Il intègre une politique du genre en sélectionnant systématiquement au moins 35% de bénéficiaires femmes d'une part et 400 travailleurs de TPE (dont au moins 120 femmes, soit 35% des bénéficiaires) d'autre part.

Opérationnalisée depuis Octobre 2017, l'Agence Côte d'Ivoire PME est l'organe de mise en œuvre opérationnelle de la politique gouvernementale de promotion des PME.

Elle œuvre à soutenir l'écosystème entrepreneurial et à apporter des solutions concrètes, pour la transformation structurelle de l'économie ivoirienne et le développement inclusif portés par des PME dynamiques, compétitives et innovantes, conformément à la vision prônée par Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire.