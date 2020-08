Sénégal: Impact Covid-19 - Matar Bâ pour une stratégie de riposte sportive

Les ministres en charge des Sports des pays membres de l'Union africaine ont pris part, mardi, à une téléconférence sur «L'impact de la pandémie Covid-19 en Afrique». Matar Bâ a prôné la mise en œuvre d'une stratégie de riposte sportive pour sauvegarder les acquis.

Les ministres responsables du Sport de l'Union africaine ont débattu, hier, de la contribution du sport dans l'atténuation de l'impact de la pandémie sur le continent. Les directives sur la contribution du sport dans la lutte contre la pandémie étaient aussi au menu.

Le ministre des Sports du Sénégal, Matar Bâ, s'est exprimé sur «L'impact de la pandémie et rôle des Etats».

Dans sa communication, il a relevé que «la pandémie de Covid-19 a fortement remis en cause et parfois même effacé les nombreux efforts consentis par nos Etats depuis des décennies pour inscrire notre continent sur la rampe du progrès et de l'émergence».

Cette crise sanitaire, a-t-il reconnu, a fortement impacté sur la santé, l'économie, entrainant une baisse drastique de la croissance, l'explosion du chômage, entre autres.

Le sport n'a pas été épargné. «La pandémie a impacté sensiblement le sport jusque dans son organisation la plus achevée et dans le déroulement de ses activités à tous les niveaux : local, national, continental et même mondial», a-t-il indiqué, reconnaissant que «beaucoup de mesures ont été prises pour faire face à la maladie et atténuer ses effets dévastateurs».

Les nombreux changements intervenus dans le calendrier sportif international exigent, selon le ministre des Sports, un autre processus de planification des compétitions africaines.

A son avis, «l'occasion devrait être mise à contribution pour concevoir et mettre en œuvre une stratégie de riposte sportive contre la pandémie ; d'abord pour sauvegarder les acquis ; ensuite pour construire les rampes de lancement d'une nouvelle dynamique».

Le second point a porté sur «la stratégie de riposte continentale élaborée par l'Union africaine et le mouvement sportif».

Matar Bâ a proposé à ses homologues d'inscrire dans l'agenda du prochain Sommet de l'Union africaine, la question de la résilience du sport post-Covid-19 pour faciliter la prise de mesures renforçant la collaboration entre l'organisation continentale et le monde sportif africain. Il a insisté sur les enjeux d'éducation, de formation et de sensibilisation et de santé du sport.