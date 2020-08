Sénégal: Dialogue politique - Le rapport spécial en phase d'adoption

La Commission cellulaire du Dialogue politique valide, aujourd'hui mercredi, son rapport d'étape en vue de pouvoir soumettre au Chef de l'État, le 31 août au plus tard, un rapport spécial. Elle dispose encore de trois mois pour finaliser et déposer sur la table du Président de la République le rapport définitif en raison du décret de prolongation du Dialogue national.

La Commission politique du Dialogue national s'est décidée à passer à la vitesse supérieure pour faciliter la tenue des prochaines joutes électorales à date déchue. Hier, elle s'est focalisée sur les amendements intégrés dans le rapport spécial à remettre au Chef de l'État.

Il leur a fait part de son souhait de disposer du document dans les brefs délais, pour un respect du calendrier électoral. Selon les acteurs, la rencontre a permis d'intégrer, de façon consensuelle, les retouches à l'effet de valider le rapport et de planifier les points en instance.

Dans cette optique, le processus de validation, qui a été entamé au lendemain de leur réunion du mercredi 19 août, va prendre fin aujourd'hui.

La tenue des locales dont les échéances ont été fixées au 28 mars 2021 est assujettie à l'application des recommandations contenues dans ce rapport.

Entre autres points saillants, figurent le lancement de l'appel d'offres pour l'audit du fichier électoral et l'évaluation du processus électoral par un cabinet indépendant mais aussi l'octroi d'un caractère légal au mode d'élection des maires.

Pour les acteurs, cet exercice exige la modification du Code électoral et son vote à l'Assemblée nationale ; d'où l'importance du dépôt du rapport dans les délais impartis par le Président de la République.

Un rapport définitif lui sera envoyé à la fin de leurs travaux, dans trois mois, grâce au décret de prolongation pris en faveur du Dialogue national. Leurs travaux ont été suspendus en mars dernier à cause de la propagation de la pandémie de la Covid-19.

Le coordonnateur des non-alignés, Déthié Faye, s'est réjoui du fait que les différents pôles aient pu s'entendre sur les amendements à intégrer dans les différents projets de rapport. Un des représentants de l'opposition, Saliou Sarr, a épousé la même position. Il s'est félicité du dynamisme qui a été noté.

« On s'est entendu sur toutes les formulations. On a fait l'économie des questions qui ont été abordées pendant plusieurs mois de travaux », a-t-il indiqué.

Et de renchérir : « Pour nous conformer à la volonté du Chef de l'État, nous nous sommes penchés, hier, sur les résumés des bilans, car nous avions l'habitude de faire des rapports d'étape.

Nous sommes tombés d'accord sur le contenu et comptons aborder des questions en instance dès ce mercredi (aujourd'hui, Ndlr) », a expliqué Me Ousmane Sèye, un des représentants de la mouvance présidentielle.

Les parties prenantes ont pu recenser les points à rediscuter et ceux non encore abordés. Ils vont, dès aujourd'hui, se pencher sur le statut de l'opposition et de son chef et la mise en place d'un cadre normatif de l'action citoyenne et politique. Ils prévoient de se réunir jeudi et vendredi pour statuer sur les questions restantes.