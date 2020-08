Sénégal: Université d'Été du Medef - Macky Sall va s'exprimer devant 2000 chefs d'entreprise

L'Université d'été du Mouvement des entreprises de France (Medef) permettra au Chef de l'État de vendre l'image du Sénégal. Macky Sall va exposer les raisons d'investir dans son pays à 2000 chefs d'entreprise français.

L'édition 2020 de l'Université d'été du Mouvement des entreprises de France (Medef) se tient, les 26 août et 27 août 2020, à l'Hippodrome de Paris Longchamp, sous le thème de la Renaissance des entreprises de France (Ref).

Cette rencontre sera consacrée aux enjeux économiques, sociaux et sociétaux de l'après-Covid-19. Elle abordera les grandes questions autour de la souveraineté économique, de l'urgence de la transition écologique et de la préservation de la biodiversité, des nouveaux modes de consommation, l'évolution du travail, etc.

Le Medef, rappelle la note, a exprimé le souhait d'entendre le point de vue d'un dirigeant africain sur ces enjeux. Environ 2000 chefs d'entreprise prendront part à l'évènement.

Le Président Macky Sall, à Paris depuis hier après-midi, doit prendre part à l'Université d'été du Medef en qualité d'invité d'honneur.

Dans la matinée du jeudi 27 août 2020, il interviendra lors d'une rencontre spéciale au cours de laquelle il sera notamment interrogé par des chefs d'entreprise sur l'impact de la Covid-19 en Afrique et sur l'attractivité du Sénégal.

Au cours de son séjour, le Chef de l'État aura aussi un entretien avec son homologue français Emmanuel Macron. Son retour est prévu le 28 août 2020.

Pour rappel, du 23 au 25 septembre 2019, 45 entreprises françaises membres du Medef ont noué un partenariat avec le Conseil national du patronat (Cnp) sénégalais.

Ce partenariat qui entre dans le cadre de la mise en œuvre du deuxième Plan d'actions prioritaires (Pap2) du Plan Sénégal émergent (Pse) permet, entre autres, renseigne le Big, aux investisseurs français comme sénégalais d'ouvrir des entreprises de droit sénégalais au Sénégal, d'avoir des ressources humaines sénégalaises, de créer des entreprises connues devant servir de hub pour occuper le marché régional et faciliter l'exportation.

Cette coopération se veut également une collaboration équilibrée entre les entreprises sénégalaises et françaises. Il doit évoluer selon un modèle de co-investissement, de co-entreprises avec comme priorité la création de richesse et d'emplois au niveau national.

« L'enveloppe du financement de ce Partenariat public-privé innovant est estimée à plus de 1834 milliards de FCfa. Une partie sera couverte par l'investisseur sénégalais et une autre par l'Investissement direct étranger », renseigne le Big dans sa note.

Les relations entre le Sénégal et la France sont étroites et multiformes, et les rencontres entre les autorités des deux pays fréquentes.

Le Sénégal est le seul pays d'Afrique subsaharienne avec lequel la France tient régulièrement un séminaire intergouvernemental, alternativement à Dakar et à Paris.

La 4ème édition du genre s'est déroulée le 17 novembre 2019 à Dakar. Quatre feuilles de route ont été adoptées à cette occasion : Émergence du Sénégal, Éducation, formation, santé, sports et culture, Mobilité et migration et Sécurité et défense.