Sénégal: L'Afd publie un atlas de l'Afrique

« Dernière frontière du développement », « le continent du futur »... Les expressions n'ont pas manqué, ces dernières années, pour décrire la trajectoire de l'Afrique qui, avant cette pandémie, enregistrait les taux de croissance les plus élevés au monde.

Afin de mieux comprendre les enjeux géostratégiques et de développement liés au continent, l'Agence française de développement vient de publier aux éditions Armand Colin l' « Atlas de l'Afrique -Afd », un ouvrage de plus de 100 cartes et graphiques inédits.

Cet atlas, élaboré à partir de données, « pour la plupart inédites, au plus proche du terrain », retrace l'actualité et les réalités du continent : celles d'une Afrique plurielle, dynamique et qui, face à ses nombreux défis, entreprend et innove pour et avec sa jeunesse.

À travers une centaine de cartes et graphiques, fruit d'un travail de collecte, d'agrégation de données et de prospective, sont présentés, de façon concrète et imagée, les enjeux, les paradoxes et les perspectives de ce continent et permet de suivre des indicateurs de mutation des sociétés sur plus d'un demi-siècle.

L'ambition, selon les auteurs, est de dresser un état des lieux informé et attentif de l'Afrique telle qu'elle se fait. Loin des clichés et des affirmations péremptoires.