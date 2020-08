Angola: Le pays pourrait ne pas rembourser 2,6 milliards de dollars de dette

Luanda — L'Angola pourrait ne pas rembourser 2,6 milliards de dollars de dette cette année, ce qui correspond à 3,1% du PIB pour l'année 2019 selon l'agence de notation financière Fitch Ratings.

Fitch Ratings considère que l'Angola est le pays qui bénéficiera le plus d'une éventuelle extension de l'Initiative de suspension du service de la dette du G20 (DSSI), qui pourrait «économiser» l'équivalent de 4,3% du PIB.

Selon les données sur les paiements dus, publiées par la Banque mondiale, seuls cinq des 22 pays que Fitch évalue et qui sont éligibles pour participer à la DSSI, peuvent voir les besoins de financement pour cette année réduits de plus d'un pour cent, avec le bénéfice le plus élevé pour l'Angola, de 4,3 pour cent.

Les données sont décrites dans le rapport sur l'impact de l'adhésion des pays les plus vulnérables à l'initiative du G20.

Selon le document adressé aux investisseurs, auquel la Lusa a eu accès, des pays éligibles, l'Angola, le Mozambique, la République du Congo et le Laos, seul ce dernier n'a pas postulé pour l'initiative organisée en avril.

Ces pays ont l'intention de suspendre les paiements de la dette bilatérale officielle jusqu'à la fin de cette année, mais en novembre il pourrait être prolongé jusqu'à la fin de 2021, en raison des effets de la nouvelle pandémie de coronavirus sur les économies les plus fragiles.

«Une extension du G20 DSSI aux pays émergents est probable, peut-être lors de la réunion de novembre, ce qui amplifierait les bénéfices de cette initiative», écrivent les analystes de la Fitch Ratings.

À ce jour, plus de 40 pays, dont le Cap-Vert et São Tomé et Príncipe, ont demandé à participer à cette initiative, qui ne couvre pas la dette envers les créanciers privés, qui devrait être traitée séparément.

«Le G20 a encouragé les investisseurs du secteur privé à alléger la dette en lignes similaires à l'allégement prévu dans le cadre de la DSSI, mais ce n'est pas une condition de participation», note la Fitch.

Il ajoute que "jusqu'à présent, aucun des pays participant à la DSSI n'a déclaré publiquement qu'il essaierait d'avoir un traitement similaire de la part des créanciers privés, ce qui reflète en partie des préoccupations concernant l'accès aux marchés financiers".

À l'exception de Moody's, les deux autres principales agences de notation considèrent que la participation à l'initiative n'implique pas nécessairement une dégradation de la notation, mais Moody's soutient que la participation implique un affaiblissement de la situation financière et, par conséquent, une baisse de la note.

"L'Initiative de suspension du service de la dette se concentre uniquement sur la dette envers les créanciers officiels, ce qui n'est pas couvert par la définition de « défaut » de la Fitch", soulignent les analystes.