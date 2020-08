Cameroun: Intérêts convergents

Les deux pays ont, au fil des années, développé des relations bilatérales qui prennent en compte des préoccupations liées à la gouvernance et à la sécurité, entre autres.

Le Cameroun et le Burkina Faso sont liés par d'importants accords de coopération, dont les plus récents ont été signés le 5 juillet 2010 à Ouagadougou. Il s'agit notamment d'un cadre de coopération entre les gouvernements des deux pays, d'un mémorandum d'entente entre le ministre des Relations extérieures du Cameroun et celui de la Coopération régionale du Burkina Faso. L'autre instrument de coopération concerne la protection mutuelle des investissements. Ces outils, précise-t-on à la direction des Affaires d'Afrique au ministère des Relations extérieures, permettent de maintenir active la coopération entre les deux pays, surtout sur le plan politique et celui de la formation professionnelle. D'autre part, les échanges bilatéraux entre les deux pays intègrent le secteur privé, clé de la création de richesses et d'emplois. L'option envisagée étant de promouvoir des rencontres dans le domaine commercial, de développer les synergies pour un partenariat gagnant-gagnant pour les peuples burkinabè et camerounais.

Après la signature de ces accords, les échanges bilatéraux se sont densifiés à travers des contacts réguliers entre les deux chefs d'Etat, notamment sur des questions de sécurité et de gouvernance. La lutte contre le terrorisme qui s'impose aux deux pays a été l'occasion de partage d'expériences et d'échanges permanent de stratégies. Par ailleurs, le gouvernement burkinabè qui a entrepris des démarches en vue d'assainir la gestion des fonds publics, s'inspire des actions menées par le Cameroun dans ce domaine. L'échange d'hier entre le président de la République, Paul Biya, et l'émissaire du président Roch Marc Christian Kaboré, s'inscrit dans cette dynamique de consultation permanente. Yaoundé et Ouagadougou, face à la pandémie de Coronavirus, restent donc en contact permanent. Avec des intérêts convergents.