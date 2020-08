Afrique: Présidence de la BAD - Akinwumi Adesina dresse son bilan

Lors de son discours à l'ouverture des Assemblées annuelles de la Bad, le président Akinwumi Adesina a fait le bilan de son action depuis son élection en 2015. «Il y a cinq ans, ici même à Abidjan, vous m'avez élu président de la Banque africaine de développement.

Ce fut un si grand honneur et une si grande responsabilité placée sur mes épaules. J'avais promis que je travaillerai d'arrache-pied pour accélérer le développement de l'Afrique. Ma vision axée sur les High 5 était mon engagement, ma promesse, ma boussole ! », a déclaré M. Adesina.

« Le temps est passé si vite. Mais nous avons vite fait également d'obtenir des résultats au cours de ces cinq années passées au service de l'Afrique : 18 millions de personnes supplémentaires ont désormais accès à l'électricité. 141 millions de personnes ont bénéficié de technologies agricoles plus avancées favorisant la sécurité alimentaire. 15 millions de personnes ont eu accès à un financement. 101 millions de personnes ont désormais accès à des transports améliorés.

Et 60 millions de personnes ont reçu un accès à l'eau et à l'assainissement », a-t-il révélé. Il n'a pas oublié «la plus grande augmentation de capital de l'histoire de la Banque » -- une augmentation de 115 milliards de dollars des Etats-Unis. Il cite aussi une augmentation de 35 % des ressources du Fonds africain de développement -- «un financement particulièrement important pour les pays à faible revenu et les États fragiles ».

Il a saisi cette occasion pour appeler en ensemble, à aller de l'avant et trouver ce qu'il faut pour aider l'Afrique à accélérer son développement, en tirant parti de nos réalisations collectives, en comblant nos lacunes et en ayant plus d'impact sur le terrain.

Akinwumi Adesina a confié aux gouverneurs que ces Assemblées annuelles sont pour lui l'occasion de leur offrir à nouveau ses services et de briguer un second mandat à la présidence de la Banque africaine de développement.

«Je le fais, avec humilité. Je le fais avec un sens aigu du devoir et de l'engagement. Je le fais pour servir l'Afrique et notre Banque, de manière désintéressée, au mieux des capacités que Dieu m'a données. Je le fais avec confiance, car je crois en la puissance de notre mission, en la grandeur de notre vision, et en la force de notre solidarité », a souligné le président sortant de la Bad. Il est le seul candidat à la présidence de la Bad.