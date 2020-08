Ile Maurice: Un mauricien de 37 ans assassiné en Angleterre

Il était originaire de Camp Yoloff et semblait bien réussir sa petite vie en Angleterre où il vit depuis 12 ans. Marié, père d'un enfant, Yassar Moustakim Moussa, 37 ans travaillait dans l'entrepôt d'une boutique à Londres.

Son corps a été retrouvé lundi vers 13h40 dans un parc public, le St James Park qui se trouve dans la partie nord-est de la capitale britannique. Selon le journal The Mirror, Yassar Moustakim Moussa a été poignardé dans le cou - ce que confirme l'examen post-mortem - et son corps jeté près d'un ruisseau. La police a lancé un appel à témoins et tente retracer le dernier parcours de la victime mauricienne. « On a brutalement pris la vie d'un jeune homme et on l'a abandonné ici. C'est un parc très fréquenté et nous demandons à toute personne ayant été témoin d'un quelconque fait ou comportement anormal de nous le signaler », déclare le détective Larry Smith qui supervise l'enquête.

Yassar Moussa avait été vu vivant pour la dernière fois le samedi 22 août.