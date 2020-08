Rwanda: Pacification des Grands lacs - L'ambassadeur du Rwanda en RDC se félicite de l'implication de Félix Tshisekedi

La preuve de l'excellence des relations diplomatiques qu'entretiennent désormais la République démocratique du Congo et le Rwanda vient à nouveau d'être administrée à travers l'audience que le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi, a accordée, le 25 août, à l'ambassadeur du Rwanda en RDC, Vincent Garega.

Outre les civilités traditionnelles auxquelles le président de la République a eu droit de la part de son hôte, les questions relatives à la sécurité dans la région des Grands lacs, ainsi que les efforts à fournir pour son développement, ont été passées au crible au cours des échanges ayant meublé cette rencontre.

S'exprimant devant la presse au sortir de l'audience, le diplomate rwandais s'est félicité de l'implication personnelle du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le processus de pacification et de développement de la région des Grands lacs avec, à la clé, une volonté sans cesse renouvelée de démanteler toutes les forces négatives actives dans cet espace régional parmi lesquelles les Forces démocratiques pour la libération du Rwanda(FDLR) qui constituaient, jadis, une menace récurrente pour le Rwanda.

Il a également mis une emphase sur l'excellence des relations diplomatiques entretenues à ce jour entre son pays et la RDC laquelle reste symbolisée par la présence, de part et d'autre, des ambassadeurs pour mieux sceller une coopération plus que jamais agissante.« Si ce n'était pas la Covid-19, on serait beaucoup plus avancé. J'espère que tout ira de mieux en mieux dans les jours à venir et ce sera bénéfique de part et d'autre de nos pays, dans la paix, le développement et la confiance mutuelle », a conclu le diplomate rwandais.