Congo-Kinshasa: Stockage des matériels et équipements de l'Unicef à l'entrepôt du PEV

C'est à la suite de l'incendie qui s'était déclaré, le 10 août 2020 dans l'entrepôt de l'Unicef à Kinshasa, consumant un stock important de matériel et équipements que l'agence onusienne vient de signer un protocole d'accord avec le ministère de la Santé pour lui permettre de stocker ses matériels et équipements dans l'entrepôt central du Programme Elargi de vaccination (PEV) à Kinkole.

La signature de cet accord de partenariat permettra ainsi à l'Unicef d'assurer la continuité des services d'approvisionnement et de faire en sorte que les produits vitaux pour améliorer la santé, l'éducation, la sécurité et le bien-être des enfants soient réceptionnés, entreposés et expédiés dans les provinces ciblées en toute sécurité.

Conformément aux clauses de cet accord, l'Unicef s'engage à renforcer les capacités du PEV en matière de gestion des approvisionnements et de la logistique et d'assurer la gestion du stock, des inventaires semestriels et les opérations de vérifications régulières.

Pour sa part, le PEV met à la disposition de l'Unicef mille sept cent mètres carrés d'espaces de stockage à sec, soit 50 % de la capacité du site pour assurer la réception, le stockage, la gestion et la distribution de divers matériels et équipements destinés aux enfants et aux communautés les plus vulnérables de la RDC.

Situé à Kinkole, à 40 km du centre-ville de Kinshasa, cet entrepôt moderne, avec son magasin sec et ses chambres froides de dernière génération, inauguré le 10 octobre 2018, est le plus grand du genre construit en Afrique centrale et dans un pays soutenu par Gavi. Il facilite le stockage de vaccins et autres intrants de la vaccination et renforce la chaîne du froid pour permettre de rendre disponibles les vaccins de qualité dans l'ensemble du pays, en particulier dans les zones de santé les plus reculées et difficiles d'accès.