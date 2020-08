Congo-Brazzaville: Reprise des vols internationaux - Peu d'engouement dans les agences de voyage

Deux jours après la reprise des liaisons aériennes internationales, les agences de voyage ont certes renoué avec leurs activités ; mais celles -ci sont encore timides.

Après avoir effectué la ronde de certaines agences de la place, les avis sont partagés entre soulagement et crainte. La crise du Covid-19 a lourdement impacté le secteur du tourisme, dont les agences de voyage. La plupart n'ont repris que très récemment. Mais de nombreuses incertitudes qui planent autour de la deuxième vague de la pandémie n'incitent pas à voyager. Les acteurs du secteur, qui ont connu une baisse du chiffre d'affaires depuis le début de la crise, restent sur une position dubitative face à cette reprise.

Malgré la réouverture du trafic aérien le 24 août, l'ambiance demeure peu enthousiaste dans les agences, a-t-on constaté. Quelques agences quasiment vides et d'autres peu d'affluence. « Comme vous pouvez le constater l'activité reprend timidement. Depuis ce matin, l'agence est vide. Nous n'avons reçu aucun client ; mais cela n'empêche qu'on soit présent à nos différents postes », a déclaré Armel Bantsimba, agent de réservation à Travel services plus. Pour lui, ce rythme risquerait de durer un moment ; car beaucoup de voyageurs sont encore réticents et d'autres par contre n'ont pas assez de moyens financiers pour faire face à certaines exigences relatives au voyage.

De son côté, Teddy Delcourt, responsable commercial et marketing à Rwanda Air Brazzaville, s'est réjoui de la reprise du trafic aérien qui, dit-il, vient à point nommé. « Nous sommes contents de reprendre. Cinq mois d'inactivités, c'est énorme. L'impact sur nos activités a été très lourd. Sur le plan social, nombreux de nos collaborateurs ont dû être mis au chômage technique », a-t-il indiqué. Et de poursuivre : « Du côté des voyageurs, il y a de l'impatience et de la frustration mais nous essayons de faire de notre mieux pour satisfaire leurs besoins. La prévalence de la pandémie ne nous arrange pas. En attendant, on doit s'y adapter ».

Par ailleurs, un responsable de l'agence Sat Guru, ayant requis l'anonymat, a signifié qu'une réduction du nombre de vols se fait ressentir, évoquant par la même occasion une baisse des réservations.

Rappelons que selon l'arrêté du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, portant réouverture du trafic aérien international, seules les frontières aériennes ont été réouvertes. Par contre, les frontières terrestres, fluviales et maritimes demeurent toujours fermées. Toutefois, les navires et bateaux cargo ; les véhicules de transport des marchandises, des produits inflammables et les affrètements maritimes et fluviaux de l'Etat ne sont pas concernés par cette mesure.