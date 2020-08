Algérie: Illizi - Plus de 132 ressortissants rapatriés depuis mars via Djanet et Debdeb

Illizi — Plus de 130 ressortissants algériens ont été rapatriés via l'aéroport de Djanet et le poste frontalier terrestre de Debdeb (wilaya d'Illizi), depuis mars dernier, a-t-on appris mercredi auprès des services de la wilaya.

Ces ressortissants étaient restés bloqués à l'étranger suite à la suspension des liaisons aériennes et la fermeture des frontières, dans le cadre des mesures de prévention contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

Douze (12) ressortissants sont rentrés au pays en juin dernier en provenance du Tchad via l'aéroport "Tiska" de Djanet, tandis qu'un total de 120 autres sont rentrés de Libye via le poste frontalier terrestre de Debdeb et ce depuis le mois de mars dernier, a précisé la source.

Dix-sept (17) ressortissants algériens sont actuellement en confinement préventif au niveau de l'Auberge de jeunes de la commune de Debdeb. Ils avaient été rapatriés la semaine dernière via le poste frontalier de Debdeb, ouvert temporairement et exceptionnellement, sur autorisation des hautes autorités du pays, pour faciliter le rapatriement des algériens restés bloqués en Libye.