Algérie: Relance économique - Le patronat exprime son adhésion aux décisions annoncées

Alger — Les sept organisations patronales, signataires de la plateforme commune de travail élaborée lors de la conférence nationale sur le plan de relance pour une économie nouvelle, tenue récemment, ont exprimé mercredi leur "total engagement" à la mise en œuvrer des décisions annoncées par le président de la République lors de la rencontre.

Dans un communiqué commun transmis à l'APS par l'Union nationale des entrepreneurs publics (UNEP), cette dernière ainsi que les CEIMI, CAPC, CAP, CIPA, CNPA et AGEA, ont tenu à exprimer au président de la République, leurs "sincères remerciements, leur soulagement et leur reconnaissance pour les importantes décisions annoncées à l'occasion de son allocution d'ouverture de la rencontre", tenue les 18 et 19 août à Alger.

Outre leur gratitude, ces organisations ont réaffirmé au président de la République Abdelmadjid Tebboune "leur total engagement à accompagner et à soutenir la mise en œuvre concrète des orientations et directives déclinées dans son intervention", à l'ouverture de la conférence.

La vision "moderniste et ambitieuse" du développement national, "fondée sur les valeurs séculaires de notre société et de notre peuple, développée dans le discours de monsieur le président de la République, consacre, à notre grande satisfaction, les droits et devoirs de chacun dans l'édification de la nouvelle Algérie à laquelle aspire chaque algérienne et algérien", soutient le patronat.

Cette vision "identifie et précise également les écueils et contraintes à lever pour que chacun puisse dans un esprit de solidarité, apporter avec honneur et fierté, sa contribution à l'œuvre commune", poursuit le communiqué.

Les représentants des associations et organisations patronales signataires de la plateforme commune réaffirment ainsi "leur mobilisation aux côtés des pouvoirs publics en toutes occasions et circonstances pour contribuer pleinement et entièrement à l'importante œuvre d'édification entreprise pour redonner à notre pays la place et le rôle qui lui reviennent dans le concert des nations", conclut la même source.