Ile Maurice: Sudheer Maudhoo - «On me dit qu'il n'y a aucun lien avec le Wakashio»

C'est accompagné de Jacqueline Sauzier et Yann Von Arnim de la Mauritius Marine Conservation Society et de Devanand Norungee de la Fisheries Division, que le ministre de l'économie bleue, ressources marines, pêche et navigation, Sudheer Maudhoo, a tenu une conférence de presse au sujet des 18 dauphins d'Électre retrouvés morts sur les côtes du sud-est depuis dans la journée de mercredi 26 août.

Selon ses dires et ceux des experts, la mort de ses dauphins n'est aucunement liée au MV Wakashio. Malgré le fait que les résultats des nécropsies n'étaient toujours pas accessibles ; ces experts ont affirmé que jusqu'à présent, aucune trace d'huile n'a été retrouvée sur et dans l'organisme des dauphins. Officiellement, on attend les résultats d'autres analyses demain, jeudi 27 août, pour définitivement écarter la piste de la pollution marine par les hydrocarbures. « Je n'ai pas de confirmation écrite, mais verbalement, on m'a dit il n'y a aucun lien avec le Wakashio » a indiqué le ministre.

Le ministre ajoute, que selon les premières observations des scientifiques il y a certains dauphins qui portaient des traces de morsures, ce qui indique qu'il y a eu des attaques de requins. «Lorsque des animaux sont affaiblis, ils sont exposés à des attaques de requins,» a expliqué Jacqueline Sauzier. Même si les analyses ne sont pas encore accessibles, ceux présents indiquent qu'à priori, on assiste à un dérèglement de leur système de navigation.

«Ce n'est pas nouveau,» disent ceux qui ont animé cette conférence de presse. Ils rappellent qu'en 2005, 70 dauphins d'Electre s'étaient échoués sur ces mêmes côtes. 35 d'entre eux avaient pu être reconduits jusqu'au large.