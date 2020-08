Ile Maurice: Navin Ramgoolam - « Le MSM tente de communaliser la marche de samedi ! »

C'est tout de noir vêtus, que les membres du Parti Travailliste (PTr) ont assisté à la conférence de presse, animée par le leader du parti, Navin Ramgoolam, à l'hôtel Le Labourdonnais au Caudan, ce mercredi 26 août.

Avant de débuter, l'ancien premier ministre a observé une minute de silence à la mémoire du petit Matteo, décédé samedi dernier. Toutefois, l'objet de la conférence de presse a été la marche pacifique de ce samedi qu'organise Bruneau Laurette. « Enough is enough, » a martelé Navin Ramgoolam. Pour lui, les citoyens se doivent de venir participer à cette marche. L'ancien Premier ministre a demandé aux participants ne pas répondre aux provocations des membres du MSM. « Il faudra faire attention car la provocation se fera comme cela a été le cas à Mahébourg. Les frères Dardenne ont été arrêtés suite à une plainte. Eux, qui ont donné leur bateau avec leur essence et ont aidé à nettoyer la mer. »

Selon lui, le MSM cherche à créer une diversion. « Zot pe amenn enn kanpayn kominal. Mem la polis pe amen rol totaliter. »

Le leader du PTr est aussi venu sur les évènements de ce jour, soit la mort de plusieurs dauphins dans le lagon. « Tout cela est arrivé à cause de leur (ndlr celui du gouvernement) irresponsabilité. C'est encore plus pour cette raison que nous devons nous unir derrière Bruneau Laurette et faire entendre notre voix. » Et cette marche aura aussi des répercussions internationales, soutient Navin Ramgoolam. « Des Mauriciens et même des étrangers participeront à une marche dans différents pays au même moment que nous. Nu bizin tir pei dépi sa maré nwardan ki sa gouvernma la pé oulé enfons nou », dit-il.

A une question de la presse, sur le fait que cette marche se politise, Navin Ramgoolam réplique que le politicien est avant tout un citoyen, et que cette marche est apolitique. Questionné également sur le nouveau poste qu'occupe Rama Rao, à la tête de la Compagnie Nationale de Transport (CNT), le leader du PTr dira qu'il l'avait défendu alors qu'il était 'Project Director du Mauritius National Identity Card Scheme (MNICS)' alors que le MSM le critiquait. Selon lui, le « money politics » est exercé pour débaucher certains membres du parti rouge, « mais chacun a son destin dans sa main et nous avons tous nos convictions au sein de notre parti. » Il a conclu en demandant à tous les manifestants de se vêtir en noir et de se munir d'un drapeau national.