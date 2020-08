Algérie: Chanegriha - Les frontières de l'Algérie entre "les bonnes mains" de l'ANP

- Le général de corps d'armée Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a affirmé mercredi à Oran que toutes les frontières de l'Algérie sont entre "les bonnes mains des hommes de l'Armée nationale populaire" qui veillent à les défendre à la lumière de la politique constante de l'Algérie, basée sur le principe de non ingérence et de soutien aux pays du voisinage qui sont sa "profondeur stratégique", indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

En visite de travail à la 2ème Région militaire à Oran, le général de corps d'armée Saïd Chanegriha a précisé, dans une allocution d'orientation prononcée lors d'une réunion tenue avec les cadres de la 2ème RM et diffusée à l'ensemble des unités de la Région via le système de visioconférence, que cette politique s'articule sur "le principe de la non-ingérence dans les affaires internes d'autrui" et a pour objectif de "porter assistance aux Etats frères et amis".

"Dans ce contexte précisément, toutes nos frontières terrestres, nos eaux territoriales et notre espace aérien sont entre les bonnes mains des hommes de l'Armée nationale populaire, digne héritière de l'Armée de libération nationale, qui veillent à les défendre à la lumière de la politique judicieuse et constante adoptée par l'Algérie, qui s'articule sur le principe de la non-ingérence dans les affaires internes d'autrui, et ayant pour objectif de porter assistance aux Etats frères et amis, notamment ceux de notre voisinage", a souligné le chef d'état-major de l'ANP.

Le général de corps d'armée Saïd Chanegriha a relevé que "devant cette réalité tangible, il est de votre devoir, dans cette zone, de redoubler de vigilance, d'élever votre sens du devoir, d'assimiler les véritables enjeux de la réussite des missions qui vous sont assignées et d'œuvrer à acquérir les bonnes pratiques de la maîtrise combative et opérationnelle en respectant strictement les programmes de préparation au combat et de l'ensemble des consignes et des instructions adaptées à la nature des misions confiées".

Le chef d'état-major de l'ANP a, également, souligné que "la lecture judicieuse des contextes et des dimensions des évènements prévalant dans la région et le monde, ainsi que l'assimilation de la sensibilité des missions que nous devons accomplir, de jour comme de nuit, pour faire face à toute situation d'urgence en protégeant la sécurité de l'Algérie, sa souveraineté nationale, ainsi que son intégrité territoriale et la cohésion de son peuple, nous recommandent, en permanence, une quête sans répit des facteurs de force permettant de donner une valeur ajoutée en termes de développement permanent des capacités opérationnelles de nos Forces armées".

Le général de corps d'armée Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'ANP, a entamé mercredi, dans la dynamique de ses visites d'inspection menées aux différentes Régions militaires, une visite de travail à la 2ème Région militaire.

Le général de corps d'armée supervisera, lors de cette visite, un exercice de tir de missile contre un objectif de surface à partir d'un bâtiment lance-missiles relevant des Forces navales.

A son arrivée, le général de corps d'armée a été accueilli par le général-major Djamel Hadj Laaroussi, commandant de la 2ème RM par intérim, avant de se rendre à la Base navale principale de Mers-El-Kébir où il a été accueilli par le général-major Mohamed Larbi Haouli, commandant des Forces navales.

A l'issue de la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée a suivi un exposé sur l'exercice portant tir d'un missile par un bâtiment lance-missiles contre un objectif de surface, avant de procéder à l'inspection des forces devant participer à l'exercice et visiter quelques unités navales flottantes, à l'instar de la frégate "ERRADI'E " et le bâtiment de commandement et projection de forces "KALAAT BENI-ABBES", et ce, afin de s'enquérir de leur état-prêt et de connaître, de près, leurs différentes composantes, leurs équipements modernes et leurs systèmes d'armement sophistiqués en dotation.

Le général de corps d'armée a, ensuite, inspecté l'Etablissement de construction et de réparation navales, où il a visité les différentes infrastructures et ateliers de construction et de réparation des divers types de navires.

Dans l'après-midi, le général de corps d'Armée, accompagné du général-major Djamel Hadj Laaroussi, commandant de la 2ème Région militaire par intérim, s'est rendu au siège du Commandement de la Région où il a observé un moment de recueillement sur l'âme du défunt Moudjahid Boudjnane Ahmed, dit "Si Abbès", dont le nom est porté par le siège de la Région, a déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative et a récité la Fatiha sur son âme et sur celles des valeureux Chouhada.

A l'issue, la parole a été cédée aux personnels pour exprimer leurs intérêts et préoccupations.