Algérie: Oran - Installation du délégué de l'instance de médiation de République

Oran — Le délégué de l'instance de médiation de la République au niveau de la wilaya d'Oran Baghli Chouaïb a été installé officiellement mercredi en présence des autorités locales.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Baghli a souligné que "les missions dévolues par la loi au délégué de la médiation et les instruments juridiques mis à sa disposition pour exercer ses prérogatives dans le suivi et le contrôle général permettront d'assurer une bonne relation entre l'Administration et les citoyens."

Il a également appelé tout un chacun à apporter son assistance pour "s'acquitter de cette mission dans le cadre de la loi, au respect mutuel et à la transparence afin d'améliorer la vie des citoyens, de renforcer la relation entre l'Administration et les citoyens et d'apporter des solutions aux problèmes et préoccupations de ces derniers dans le contexte de la nouvelle Algérie."

Enfin, M. Baghli a invité la société civile à jouer son rôle de liaison et à aider les citoyens à s'exprimer et à faire part de leurs préoccupations.

De son côté, le secrétaire général de la wilaya, Boubakeur Chaïb, qui a présidé la cérémonie d'installation, a assuré que le délégué de l'instance de médiation de la République à Oran trouvera l'aide nécessaire auprès de tous les membres de l'organe exécutif et sera soutenu dans l'accomplissement de sa mission.