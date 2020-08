Algérie: Un réseau d'émigration clandestine démantelé à Ain Temouchent

Alger — Les services de la Sûreté de la wilaya d'Ain Témouchent ont déjoué début de semaine, une tentative d'émigration clandestine et démantelé un réseau national qui organise des traversées clandestines à partir des côtes ouest du pays en contrepartie de sommes d'argent considérables, a indiqué mercredi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Les services de la Sûreté de la wilaya d'Ain Témouchent ont déjoué une tentative d'émigration clandestine et démantelé un réseau activant en la matière, a précisé le communiqué, ajoutant que "cette opération a donné lieu à l'arrestation de (15) personnes et la saisie d'équipements et matériels de navigation, deux embarcations de plaisance, une embarcation de secours, 06 moteurs, 05 tonneaux d'essence et 04 citernes de carburant".

Après avoir perquisitionné la maison d'un suspect, les éléments de la Sûreté "ont arrêté 09 candidats à l'émigration clandestine dont le propriétaire, sa femme, et deux mineurs (02 et 04 ans) et saisi un moteur de 40 chevaux, une somme d'argent et des téléphones mobiles".

Les investigations ont donné lieu à l'identification et l'arrestation de 04 éléments du réseau âgés entre 29 et 40 ans alors q'un autre suspects est en fuite.

Dans ce cadre, les services de la DGSN ont fait état de la mobilisation de tous les moyens humains et matériels pour lutter contre la criminalité, toutes formes confondues".