Algérie: Nâama - La forêt d'Aïn Sefra, un espace de détente pour les familles

Naama — La forêt de la commune d'Aïn Sefra (wilaya de Nâama) est devenue depuis sa réouverture récemment le lieu privilégié des familles de la région en quête d'espaces de détente et de loisirs et de moments de quiétude à partager.

Cette affluence remarquée des visiteurs et des familles s'explique, indiquent mercredi dans une déclaration à l'APS les responsables chargés de la gestion de cet espace environnemental et de loisirs, par la mise en œuvre stricte du protocole sanitaire auquel veille la Direction de ce parc forestier et par le respect des gestes barrières imposés par la crise sanitaire du virus corona.

Le site offre toutes les commodités pour assurer d'agréables moments aux familles. Le parc a été aménagé et équipé il y a plus d'un an par un investisseur privé qui avait bénéficié d'un bail accordé par la conservation des forêts, a rappelé un responsable des lieux, Omar Bensalem.

La Direction du parc procède périodiquement à la désinfection et au nettoyage de ses diverses infrastructures et équipements tels que les chaises, tables et équipements de jeux pour enfants. A l'entrée principale, des agents procèdent systématiquement à la prise de la température des visiteurs et veillent au respect du port de masques de protection et autres règles de sécurité et de prévention contre la Covid-19, selon le même intervenant.

Des citoyens et les acteurs associatifs considèrent ce parc comme étant un réel acquis pour la ville d'Aïn Sefra qui déplore un manque d'espaces de divertissement et de détente. C'est aussi un lieu propice pour profiter de l'air frais et rafraîchissant et constitue une bouffée d'oxygène pour les familles désirant échapper aux journées caniculaires de l'été.

Cette forêt offre également la possibilité de pratiquer divers sports, de découvrir des sentiers forestiers, de profiter de certaines installations comme un bassin de baignade mis à la disposition des enfants.

De leur côté, les services de sûreté de cette daïra, en coordination avec les scouts et des associations locales, ont programmé sur le terrain plusieurs sorties de sensibilisation et d'information sur les règles de sécurité et de prévention contre la pandémie de Covid-19.