Afrique: Akinwumi Adesina aux gouverneurs de la BAD - «Je vous offre à nouveau mes services pour un 2ème mandat»

Ouvertes ce 26 août à Abidjan par le Président ivoirien, Alassane Ouattara, les 55èmes assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement (BAD) -événement se déroulant par visioconférence en raison de la pandémie de Covid-19- ont été marquées par plusieurs autres temps forts.

L'on retiendra, notamment le discours du président de la Bad, le Nigérian Akinwumi Adesina qui a solennellement sollicité un deuxième mandat, la principale attraction du rendez-vous annuel de cette année étant précisément l'élection du nouveau président.

Candidat unique à sa réélection et récemment blanchi des accusations de mauvaise gouvernance portées contre lui par des lanceurs d'alerte au sein de la Bad, M. Adesina s'est adressé au corps électoral en ces termes : « Chers Gouverneurs, ces Assemblées annuelles sont pour moi l'occasion de vous offrir à nouveau mes services et de briguer un second mandat à la présidence de la Banque africaine de développement. Je le fais, avec humilité. Je le fais avec un sens aigu du devoir et de l'engagement. Je le fais pour servir l'Afrique et notre Banque, de manière désintéressée, au mieux des capacités que Dieu m'a données. Je le fais avec confiance, car je crois en la puissance de notre mission, en la grandeur de notre vision, et en la force de notre solidarité ».

Auparavant, M. Adesina avait dressé un bilan fort élogieux de son premier quinquennat commencé en 2015. Morceaux choisis.

« Il y a cinq ans, ici même à Abidjan, vous m'avez élu Président de la Banque africaine de développement. Ce fut un si grand honneur et une si grande responsabilité placée sur mes épaules. J'avais promis que je travaillerai d'arrache-pied pour accélérer le développement de l'Afrique. Ma vision axée sur les High 5 était mon engagement, ma promesse, ma boussole ! Le temps est passé si vite. Mais nous avons vite fait également d'obtenir des résultats au cours de ces cinq années passées au service de l'Afrique : 18 millions de personnes supplémentaires ont désormais accès à l'électricité. 141 millions de personnes ont bénéficié de technologies agricoles plus avancées favorisant la sécurité alimentaire. 15 millions de personnes ont eu accès à un financement. 101 millions de personnes ont désormais accès à des transports améliorés. Et 60 millions de personnes ont reçu un accès à l'eau et à l'assainissement. »

S'il est réélu, M. Adesina devrait donc rester en place jusqu'en 2025, une coutume non écrite limitant le nombre de mandats du président de la Bad à deux.