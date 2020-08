Sénégal: Querelle autour de l'héritage familial - A. K. Ndong prend trois mois ferme pour menaces de mort

Le juge de la chambre criminelle de Pikine-Guédiawaye a condamné, hier, A. K. Ndong à trois ans ferme en sus du franc symbolique qu'il doit verser à la partie civile. Il est poursuivi pour menaces de mort, violences et voies de fait.

Des membres d'une même famille ont montré leur grande division à l'audience de la chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye. A. K. Ndong et I. Ndong, deux frères, se battent depuis quatre ans pour le partage de l'héritage laissé par leur défunt papa.

Après six plaintes sans succès, l'aîné de la fratrie, I. Ndong, a accusé son frère cadet A. K. Ndong d'avoir proféré des menaces de mort contre sa personne et sa femme. Relatant les faits, l'aîné a relevé l'animosité qui règne entre lui et son frère cadet. «Depuis le décès de notre regretté papa, A. K. Ndong est devenu très violent.

Pour un rien, il menace tout le monde de mort. La dernière fois, il m'a trouvé dans ma chambre et m'a donné un coup violent à la tempe gauche. Idem pour ma femme qui a subi ses assauts à plusieurs reprises », a narré I. Ndong devant la barre. Ses propos sont confirmés par sa femme M. Ndiaye. Selon elle, le prévenu fait la police dans la maison. « Notre accrochage remonte à un mois.

Ce jour, mon fils se battait avec son cousin, le fils de ma belle-sœur. Lorsque j'ai entendu le bruit, je suis sortie pour les séparer. A. K. Ndong a surgi de la chambre pour me gifler, arguant que je n'ai pas le droit de crier sur son neveu. Avant ce jour, il a menacé de me tuer si toutefois je ne fais pas attention à lui. C'est un homme dangereux qui s'attaque à tout ce qui bouge à la maison.

Je n'en peux plus », a soutenu, en larmes, Mme Ndong. Poursuivi par son frère pour menaces de mort et violences et voies de fait, A. K. Ndong a battu en brèche toutes ces accusations. « Depuis la mort de notre père, mon grand frère m'a proposé de prendre ma part de l'héritage et de quitter la maison, ce que j'ai refusé. Toutes ses déclarations sont fausses.

Il veut accaparer tous les biens laissés par notre défunt père. Ces nombreuses plaintes, sans succès, justifient ses agissements », s'est défendu le prévenu. Le procureur a, dans son réquisitoire, demandé aux deux parties de fumer le calumet de la paix.

Pour Me Fatou Sarr de la partie civile, les délits de menace de mort, de violences et voies de fait ne souffrent aucun doute. À l'en croire, le prévenu, après avoir échoué dans la vie, s'en prend à toute une famille. « C'est un coutumier des faits », a ajouté l'avocate, avant de solliciter « une peine dissuasive ». Mais pour Me Omar Sy de la défense, A. K. Ndong est une victime dans cette affaire.

« La seule chose claire dans ce dossier, c'est qu'I. Ndong veut faire main basse sur l'héritage de leur papa. Les six plaintes témoignent de son acharnement sur son frère qui lui tient tête à chaque fois qu'il tente une action dans ce sens ».

Pour toutes ces raisons, il a plaidé la relaxe de son client. Le tribunal, après délibéré, a disqualifié le délit de menaces de mort et condamné A. K. Ndong à trois mois ferme pour violences et voies de fait en sus du franc symbolique qu'il doit verser à la partie civile.